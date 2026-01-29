Canarias lidera la satisfacción docente en España, según el estudio internacional TALIS 2024

El sistema educativo canario se posiciona a la vanguardia en satisfacción profesional del profesorado, de acuerdo con los resultados del Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS) 2024, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta investigación, la más importante a nivel mundial centrada en las condiciones laborales del profesorado y en el entorno escolar, sitúa a Canarias por encima de la media estatal en múltiples indicadores de bienestar docente, clima laboral y compromiso profesional.

Por primera vez, el Archipiélago ha participado en el estudio con una muestra ampliada propia tanto en Educación Primaria como en Secundaria, lo que permite contar con un diagnóstico específico y más ajustado a la realidad educativa insular. Esta participación diferenciada ha sido coordinada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, bajo la dirección de Poli Suárez, junto con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).

Además, se ha incluido un análisis de la etapa de Educación Infantil, que aporta una visión global del sistema desde sus primeras etapas.

Educación Infantil: altísima satisfacción y reconocimiento

El profesorado de Educación Infantil en Canarias destaca por su alto grado de satisfacción laboral. Más del 98 % afirma estar satisfecho con su trabajo, y cerca del 92 % volvería a elegir la docencia si tuviera que decidirlo de nuevo. Esta percepción positiva se ve reforzada por el reconocimiento que sienten por parte de las familias (96 %) y de su alumnado, así como por el ambiente general en sus centros.

En cuanto a las condiciones laborales, el 65 % está satisfecho con su salario (muy por encima de la media española), y un 80 % valora positivamente su contrato. La autonomía profesional y el apoyo familiar también obtienen valoraciones cercanas al 95 %.

Educación Primaria y Secundaria: compromiso y colaboración profesional

En las etapas de Primaria y Secundaria también se refleja un alto nivel de satisfacción, con más del 95 % del profesorado satisfecho con su trabajo. En Secundaria, destaca especialmente el sentido de propósito social, con docentes que valoran muy positivamente la contribución de su labor al conjunto de la sociedad.

El informe también resalta el alto grado de colaboración docente en los centros canarios. Cerca del 74 % del profesorado de Primaria intercambia materiales didácticos de forma habitual, y en Secundaria lo hace el 56 %. Además, la co-docencia (dar clase con otro docente en el aula) está más implantada en Canarias que en el resto del país: más del 50 % en Primaria y el 43 % en Secundaria, frente a una media estatal que ronda el 30 %.

Salud mental: un entorno favorable para el profesorado joven

Uno de los datos más reveladores del estudio es el bajo impacto de la salud mental en la permanencia del profesorado joven en Canarias. Mientras que en el conjunto de España cerca del 14 % de los docentes menores de 30 años abandonaría la profesión por problemas de salud mental, en el Archipiélago ese porcentaje se reduce al 2 %. Esto refleja un entorno profesional más saludable y acogedor, que favorece la estabilidad y el relevo generacional en la profesión docente.

Sin embargo, el informe también detecta que, a partir de los 30 años, los docentes comienzan a percibir mayores niveles de estrés, presión y sobrecarga de trabajo, tanto dentro como fuera del aula, debido a tareas administrativas, de planificación y coordinación.

Ámbitos de mejora: organización y formación continua

Aunque los resultados son ampliamente positivos, el estudio identifica desafíos organizativos que deben abordarse, como la distribución de tareas y la presión asociada al rol docente. También se apunta la necesidad de continuar impulsando metodologías innovadoras y asegurar su implantación en todos los centros de forma homogénea.

Respecto a la atención a la diversidad, aunque menos del 60 % del profesorado aborda a diario temas como la diversidad familiar o las necesidades físicas del alumnado, Canarias presenta una brecha positiva de 10 puntos porcentuales respecto a la media estatal. No obstante, se recomienda seguir reforzando estos enfoques mediante formación específica y medidas organizativas.