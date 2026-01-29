Un concierto para coser futuro entre Canarias y Senegal en la ULPGC

La música, el humor y la moda africana se unirán en un concierto solidario mañana a las 18.00 horas con un objetivo claro: reunir los fondos necesarios para acondicionar un taller de costura en Bambey, en el Centre du Jour Maman Ngoma, vinculado a la asociación África Diakhasé. La recaudación íntegra de las entradas, con un precio de 10 euros, se destinará a este proyecto de cooperación al desarrollo.

La iniciativa surge tras un viaje realizado a Senegal por el estudiantado del Diploma de Estudios Africanos de la Formación Sénior. Para Manuela Reyes, una de las participantes, aquella experiencia fue determinante. «Fue un viaje interior, un viaje personal», recuerda. «Nos dieron todo lo que tenían, todo lo poco que tenían», añade, destacando la generosidad con la que fueron recibidos en Bambey.

La historia de N´Diollé

Durante esa estancia conocieron a N’Diollé, una joven costurera de 28 años y madre de dos hijos, cuya historia dio sentido al proyecto. Manuela explica que la joven «se dedica a coser con los pocos recursos que tiene», utilizando una máquina antigua de pedal que hace el trabajo lento y agotador. Aun así, confecciona ropa y camina de un pueblo a otro para venderla. «Te cuentan lo que a nosotros nos parece sufrimiento con una naturalidad que te parte el alma», afirma.

Al regresar a Canarias, surgió la pregunta inevitable. «¿Podemos enmarchar algo?», se plantearon. De la mano de Teresa Hawach, otra de las participantes del proyecto, nació la idea de crear un taller de costura que permitiera formar a otras niñas y niños; y ofrecer una alternativa de futuro en su propio entorno. «Queríamos arrancar el aprendizaje», explica Manuela, con N’Diollé como figura de referencia para enseñar a otras jóvenes.

La idea, desde el primer momento, fue que el proyecto no se quedara en una ayuda puntual. Según explica Manuela Reyes, el objetivo siempre fue crear algo que pudiera sostenerse en el tiempo y generar autonomía. La costura aparecía como una herramienta accesible, útil y ligada a la realidad del lugar, una forma de aprendizaje que ya existía y que solo necesitaba medios para crecer.

Grupo del viaje a Bambey inaugurando un pozo junto a los estudiantes senior. / La Provincia

Un lugar de encuentro y transmisión de conocimientos

El taller no se concibe únicamente como un espacio de trabajo, sino también como un lugar de encuentro y transmisión de conocimientos. Manuela subraya que en Bambey «los hombres también cosen» y que la intención es que el aprendizaje esté abierto a quien quiera formarse. Una dinámica que refuerza la idea de comunidad y rompe estereotipos, apostando por la formación como vía de arraigo y futuro.

El vínculo con el territorio y con las personas ha sido una constante durante todo el proceso. El contacto con N’Diollé se ha mantenido desde Canarias, compartiendo avances. «La tenemos informada de todo», explica Manuela, que destaca la emoción de saber que, al otro lado, el proyecto se vive con la misma ilusión.

El concierto de mañana se plantea, así, como la culminación de un trabajo colectivo y profundamente humano. Para quienes han participado, cada entrada vendida es mucho más que una aportación económica. «Para nosotros es solo una entrada; para ellos es una oportunidad», resume Manuela, convencida de que el verdadero valor del proyecto está en el encuentro, la cooperación y el compromiso compartido.

El material recaudado

El primer paso fue reunir materiales sin pedir dinero. «Corrimos la voz y la respuesta fue impresionante», cuenta. Telas, hilos, cremalleras y máquinas de coser llegaron desde aulas, familias y amistades. «Tenemos 37 cajas ya embaladas y once máquinas de coser», detalla con orgullo, además de dos que ya están en Senegal para que N’Diollé empiece a practicar.

Ahora solo falta acondicionar el espacio donde funcionará el taller. «Eso nos cuesta unos 2.500 o 3.000 euros», explica Manuela, aclarando que no querían pedir donaciones directas porque «se pierde un poco la filosofía de lo que estamos haciendo». La solución fue organizar el concierto solidario. «Hacemos un festival y vendemos entradas», resume. La respuesta ha sido tan positiva que «las hemos vendido prácticamente todas».

Para Manuela, el valor del proyecto va mucho más allá de la recaudación. «No es solo recoger dinero, es la vivencia», insiste. El trabajo colectivo, sin tensiones y con ilusión compartida, ha sido clave. «Todo ha fluido de una manera linda», afirma, confesando que, a pesar de la experiencia, está nerviosa por el concierto: «Estamos muy ilusionados».