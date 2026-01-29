El Estado ‘copia’ la vía canaria para impulsar los salarios

Donde dije digo, digo Diego. El Ministerio de Hacienda plantea ahora una medida para convencer a la patronal de las bondades de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el presidente canario Fernando Clavijo ya puso sobre la mesa hace casi dos años con poco éxito. El equipo de María Jesús Montero propone una deducción del impuesto de sociedades para aquellas empresas que contraten a trabajadores con nóminas por encima del SMI. Pero en mayo de 2024 el jefe del Ejecutivo autonómico ya planteó -y lo incluyó en la agenda canaria para la negociación de los presupuestos del Estado de 2025- incentivar a las empresas con la bonificación de las cotizaciones de la Seguridad Social para incrementar el salarios de los trabajadores por encima de los convenios colectivos. Aunque le ha costado, el Estado llega ahora a la misma conclusión.

En estos dos años a Pedro Sánchez y los suyos les ha dado tiempo de repensarse la idea. Pero cuando Clavijo la añadió en la agenda canaria -pactada entre CC y PSOE- en 2024 no recibió la misma acogida. La propuesta provocó un rifirrafe político entre los partidos firmantes cuando el expresidente canario y ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, criticó al líder de Gobierno autonómico por intentar poner en manos del Ejecutivo central las medidas para mejorar el poder adquisitivo de los canarios mientras el gabinete autonómico miraba -según apuntó entonces- «para otro lado» y no asumía «sus responsabilidades».

En el punto 11 de la agenda canaria figura que «las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social serán una de las medidas a valora y a incorporar para incrementar las retribuciones de los trabajadores incluso por encima de los convenios colectivos». El objetivo del Gobierno de Canarias al plantear esta medida siempre ha sido -tal y como lo ha explicado Clavijo en varias ocasiones- lograr que los salarios en Canarias se acerquen a la media nacional. La región siempre ha ido por detrás en el ranking de sueldos.

Torres le reprochó al nacionalista en 2024 que trasladara al Gobierno central esta idea para la mejora de las nóminas

Lejos de abandonar esta línea, el Ejecutivo regional ha vuelto a incluirla en el nuevo decreto canario, la hoja de ruta que el Ejecutivo regional quiere elevar al Estado para que se traduzca en un Real Decreto-ley que blinde partidas y convenios clave para las Islas. El texto introduce -en el artículo 15- que las empresas con salarios superiores a los establecidos en los convenios colectivos sectoriales, obtendrán una bonificación del 50% en las cotizaciones de la Seguridad Social. Demostrando, con este gesto, que sigue siendo una de las prioridades del Ejecutivo autonómico que también ha planteado, en más de una ocasión, ligar un aumento de los sueldos a que los empresarios puedan obtener mayores deducciones en los diferentes instrumentos fiscales incluidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

La importancia que el Gobierno canario ha depositado en este asunto no ha sido compartida por el Estado, hasta ahora. Montero ha ligado la propuesta al SMI para intentar convencer a la patronal de las ventajas de la subida del 3,1% para 2026, que ya acordó ayer el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y CCOO. Tanto CEOE como Cepyme expresaron ayer su rechazo al incentivo fiscal a las empresas diseñado por Hacienda para compensar la subida del SMI por considerarlo una «fórmula trilera» para evitar pagar más por los contratos públicos, con condiciones «inalcanzables» y que dejaría fuera a la mayoría de las empresas.

El borrador de Hacienda establece que el importe de la reducción fiscal dependerá de cuanto aumente la plantilla que se tenga en cuenta a efectos de la rebaja fiscal a lo largo de este año. El porcentaje de la rebaja impositiva sería del 50% si el aumento de las contrataciones por encima del salario mínimo se sitúa entre el 5% y el 10% de la plantilla, del 75% si se sitúa entre el 10% y el 15% y del 100% si supera ese último porcentaje.