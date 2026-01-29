Lee LA PROVINCIA sin límites durante un año por 20 € aprovechando nuestra oferta flash histórica

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA PROVINCIA vuelve a sorprender a sus lectores con una oferta flash sin precedentes, pensada para quienes no quieren perderse nada de lo que ocurre en Canarias y el mundo. Durante un tiempo muy limitado, el diario lanza descuentos de hasta el 60% en sus suscripciones anuales, convirtiendo el periodismo de calidad en una oportunidad irrepetible.

SUSCRÍBETE

Por solo 20 € al año (1,67 €/mes), los nuevos suscriptores podrán disfrutar de la suscripción anual a Contenidos Web, frente a su precio habitual de 49,99 €, lo que supone un 60% de descuento. Además, quienes deseen una experiencia informativa completa podrán acceder a la Edición Impresa Digital anual por 85 €, cuando antes costaba 169,95 €, con un 50% de ahorro.

Información sin límites, cuando y donde quieras

Ambas modalidades ofrecen acceso ilimitado a todos los contenidos digitales de LA PROVINCIA, incluyendo reportajes exclusivos, análisis en profundidad, opinión, actualidad local e internacional y newsletters especiales para suscriptores. Todo ello desde cualquier dispositivo: móvil, tablet, portátil o PC.

La oferta se completa con los nuevos pasatiempos premium para entrenar la mente, una versión avanzada de la app, y el acceso al Club del Suscriptor, con descuentos, promociones y sorteos exclusivos que amplían la experiencia informativa más allá de la lectura.

SUSCRÍBETE

Flexibilidad total y una oportunidad única

La suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que convierte esta promoción en una apuesta segura para quienes buscan información rigurosa, cercana y de calidad sin compromiso a largo plazo.

Con esta acción, LA PROVINCIA refuerza su compromiso con la comunidad lectora y reivindica el valor de parar, leer y entender lo que pasa a nuestro alrededor. En un mundo que corre deprisa, informarse bien sigue marcando la diferencia.

Oferta flash por tiempo limitado

La promoción estará disponible solo hasta el 2 de febrero. La suscripción incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la oportunidad ideal para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y disfrutar de información rigurosa, cercana y de calidad por un precio casi simbólico hasta 2027.

👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede hoy mismo al mejor periodismo de Canarias con un descuento irrepetible.

