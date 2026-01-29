Multado por 200 euros por tener una avería y colocar su baliza v-16 en el capó: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios por el error que se repite
La OCU lanza una advertencia sobre las balizas
Desde el 1 de enero, la baliza V16 es el nuevo sistema de señalización para los vehículos averiados o accidentados en la calzada. Esta luz sustituye a los triángulos de emergencia "con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes". Las autoridades recomiendan llevarla en la guantera o en el lateral del coche para poder activarla "en cuestión de segundos" y colocar en el techo del vehículo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que las balizas adquiridas antes de verano "probablemente no esté homologada conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998 que fija su uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026".
Balizas que no cumplen con la normativa
Según una encuesta elaborada por la organización, la mayoría de los conductores compraron estos dispositivos por menos de 40 euros, cuando ese era el precio mínimo de los modelos homologados. Sin embargo, ahora se pueden encontrar balizas certificadas desde 30 euros y muchas antiguas no están conectadas a la plataforma DGT 3.0, un requisito obligatorio para el dispositivo.
Sanciones económicas
El uso de una luz de emergencia no homologada es sancionable con 80 euros, aunque puede aumentar hasta los 200 euros dependiendo de la infracción cometida. No obstante, el problema se da porque las balizas no certificadas no transmiten la ubicación del vehículo averiado al centro de gestión de tráfico, lo que impide alertar al resto de conductores de la situación en la vía.
Cómo saber si tu baliza es válida
"La OCU sigue detectando la venta online de balizas luminosas V16 de señalización no homologadas, aunque ahora en mucha menor medida. Como también ha observado una bajada del precio mínimo de los modelos homologados: de 40 euros antes del verano a 30 euros en la actualidad. En cualquier caso insta a DGT para que vigile la comercialización de balizas V16 no homologadas y se asegure de su retirada en las plataformas de venta online".
Además, recomienda a los conductores comprobar estos requisitos antes de adquirir una baliza:
- Que el etiquetado menciona "conectada a la DGT 3.0"
- Que la carcasa tenga el número de homologación visible
- Que el modelo figure en el listado oficial de dispositivos certificados publicado por la DGT
