Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeNueva Línea CarnavalUD Las PalmasInversión en viviendaSanta Lucía de Tirajana
instagramlinkedin

El presidente Clavijo negociará el ‘decreto Canarias’ con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales

El Gobierno remitirá el texto final al Parlamento para dar una nueva oportunidad al PSOE y NC de aportar propuestas

El presidente Fernando Clavijo, de espaldas, durante la reunión con los portavoces del Parlamento de la que se ausentaron el PSOE y NC.

El presidente Fernando Clavijo, de espaldas, durante la reunión con los portavoces del Parlamento de la que se ausentaron el PSOE y NC. / Acfi Press

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Finalizada la etapa de negociar el ‘decreto Canarias’ con los partidos que conforman el arco parlamentario -con la ausencia del PSOE y NC-, ahora es el turno de los agentes sociales, los cabildos y los ayuntamientos, con los que el presidente Fernando Clavijo pretende reunirse para continuar elaborando el texto que convertirá en norma el contenido de los acuerdos políticos suscritos en 2023 entre CC, tanto con el PP como con los socialistas, para posibilitar las investiduras de Alberto Núñez Feijóo -que fue fallida- y de Pedro Sánchez.

Tras la segunda reunión mantenida este jueves en la sede tinerfeña de Presidencia, Clavijo explicó que "este no es un documento político, sino técnico, un decreto ley que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros", pero que necesita tener "un consenso" social que lo respalde, motivo por el que ahora "solicitaré reunirme con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), porque hay medidas que afectan de forma directa” a las corporaciones locales, además del Consejo Asesor del Presidente, del que forman parte las patronales y las centrales sindicales.

Tras ello, se aprobará en el Consejo de Gobierno el texto y se remitirá como comunicación al Parlamento de Canarias para que todos los grupos puedan incluir resoluciones que lo enriquezcan.

WhatsApp Image 2026 01 29 at 13.55.10

WhatsApp Image 2026 01 29 at 13.55.10 / Raúl Acosta (i), Casimiro Curbelo, Javier Nieto, Luz Reverón y José Miguel Barragán (d) durante la reunión en la sede de Presidencia.

Llamamiento a la reflexión

Es en este punto en el que el presidente hizo un “llamamiento a la reflexión” dirigido al PSOE y NC “para que se vuelvan a sentar, pues no es una buena noticia que en asuntos que afectan de forma directa a la calidad de vida de los canarios” no se alcance el consenso.

"No quiero que este decreto ley genere división en Canarias, sino todo lo contrario, que tenga el mayor apoyo social, porque así tendremos más fortaleza para negociar con el Estado", afirmó.

Noticias relacionadas

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  2. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  3. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  4. La Aemet avisa: más lluvias este jueves en Canarias
  5. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  6. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  7. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  8. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad

Accede al contenido ilimitado de LA PROVINCIA durante un año por solo 20 €

Accede al contenido ilimitado de LA PROVINCIA durante un año por solo 20 €

Canarias lidera la satisfacción docente en España, según el estudio internacional TALIS 2024

Canarias lidera la satisfacción docente en España, según el estudio internacional TALIS 2024

Trabajo y cobro una ayuda de la Seguridad Social bastante importante: los canarios pueden pedir este ingreso de hasta 1.700 si cumplen estos requisitos

Trabajo y cobro una ayuda de la Seguridad Social bastante importante: los canarios pueden pedir este ingreso de hasta 1.700 si cumplen estos requisitos

El presidente Clavijo negociará el ‘decreto Canarias’ con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales

El presidente Clavijo negociará el ‘decreto Canarias’ con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

El Hospital Doctor Negrín refuerza la atención vascular con una sala de angiografía robotizada de última generación

El Hospital Doctor Negrín refuerza la atención vascular con una sala de angiografía robotizada de última generación

La ULPGC prueba una sustancia similar al LSD para calmar la ansiedad en perros de albergue

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García
Tracking Pixel Contents