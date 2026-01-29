Los séniors de Canarias son independientes, mantienen la ilusión por el futuro y se sienten valorados

Los canarios con edades comprendidas entre los 55 y 75 años tienen ilusión por los planes de futuro y se sienten valorados. No solo eso, siguen viéndose a sí mismos como personas jóvenes, vitales e independientes. Así lo desvela el informe Sénior y salud en España de la Fundación Mapfre, en el que han puntuado con un siete sobre diez ambas cuestiones. También encuentran satisfacción en cuidar de los nietos y demás seres queridos, con una puntuación de 7,8. Estos datos, según recoge el estudio, subrayan la importancia de las relaciones personales, los proyectos vitales y el reconocimiento social como elementos clave del bienestar de este colectivo.

Eso sí, aunque los mayores de las Islas le echen ganas a la vida y, pese a que puntúan con un notable (7,4) su estado físico, cuando se trata de su salud mental, ni siquiera consideran que llegue al aprobado (4,3), con una puntuación ligeramente inferior a la del conjunto del país (4,4).

Detrás de este desequilibrio entre ambas dimensiones –la salud física y la mental– se esconde uno de los grandes desafíos que enfrenta este colectivo: combatir la soledad no deseada. En palabras del presidente de la Asociación de Mayores Antón Guanche (Candelaria), Chicho Pérez, muchas personas de edades avanzadas están abandonadas o se sienten invisibles. «Siempre digo que con el Covid nos han engañado, la gran pandemia del siglo XXI es la soledad no deseada, mata a mucha gente», subrayó.

A su juicio, las asociaciones son un eslabón clave en la salud emocional de los mayores porque las administraciones públicas no hacen lo suficiente. «Puedo ser categórico en ese aspecto, a nosotros el Ayuntamiento de Candelaria nos trata muy bien, pero sabemos que no es lo normal por ahí, el Cabildo y el Gobierno tampoco están a la altura», denunció. En cambio, las entidades y los centros para la tercera edad ya están incluyendo entre sus actividades talleres con psicólogos para trabajar la memoria y el deterioro cognitivo. Según argumentó, para revertir el mal dato, lo que necesitan son más especialistas en el ámbito público, así como un mejor acceso a ellos.

La jubilación

Para el presidente de la Asociación de Mayores Beneharo (Geneto), Vicente de San Andrés, el gran punto de inflexión es la jubilación. «La vida nos cambia por completo desde que nos retiramos, la parte más activa se acaba y, al perder ese roce social, comienza el camino hacia la temida soledad no deseada», explicó. Su día a día, añadió, pasa a ser diferente y esa preocupación que tenían por el trabajo desaparece por completo. A todo esto, advirtió, se pueden sumar problemas particulares.

A sus 92 años sigue al frente de esta entidad y tiene claro que hay muchos séniors que se encierran en casa porque las administraciones no los atienden de una manera atractiva, con actividades que les ilusionen. «Sin esa ilusión, no hay nada, la vida se resume en eso», aseguró. Tampoco entiende que, tras haber aportado tanto a la sociedad, no reciban la atención que merecen. «El cuidado a los mayores deja mucho que desear, en muchas actividades hay una ausencia notable de este colectivo», criticó.

Cuidar la salud mental

Candelaria Méndez, de la Asociación de Mayores de San Andrés (La Caleta de Interián), también defendió que se debería apostar más por la salud mental. No solo en edades avanzadas, sino desde los primeros años de vida. «Cuando eres joven apenas tienes tiempo de pensar, pero conforme te haces mayor empiezas a encontrarte más y más decaída, sin saber qué hacer. Tenemos que trabajar desde la juventud porque todos llegarán a esta etapa», apuntó. En esta línea, también pidió a las instituciones un mayor asesoramiento para los séniors.

Pese a las demandas de estos colectivos, la consejera Esther Monzón, durante la presentación del informe, señaló que el gasto en Sanidad no se puede seguir incrementando, pues Canarias destina cerca del 40% de su presupuesto –4.833 millones– a esta área. «Por ello, es fundamental promover el envejecimiento saludable; no podemos seguir poniendo la tirita en la herida , sino que tenemos que evitar que esa herida salga», reconoció.

Los que peor lo ven del país

Los isleños de entre 55 y 75 años, junto a los asturianos de la misma edad, son los que peor percepción tienen de su salud de todo el país, puntuándola con un 6,8 sobre diez, frente al 7,2 del conjunto de España. Esta valoración, según detalla el propio estudio, refleja una percepción moderadamente positiva, pero también evidencia que aún existe margen de mejora en cómo se vive y se percibe la salud en el Archipiélago.

Eso sí, este colectivo mantiene una ilusión bastante alta por los planes de futuro (7,2) y se sienten valorados casi en igual medida (7). También encuentran satisfacción en cuidar de los demás, con una puntuación de 7,8. Estos datos, recoge el informe, subrayan la importancia de las relaciones personales, los proyectos vitales y el reconocimiento social como elementos clave de su bienestar.

Noticias relacionadas

Amplio margen de mejora

Durante la mesa redonda celebrada ayer en Las Palmas de Gran Canaria, la responsable de la Consejería de Sanidad sostuvo que, aunque las personas mayores se perciben mayoritariamente independientes, acompañadas y con buenos hábitos de salud física, existe margen de mejora en el cuidado del bienestar emocional y en la motivación hacia proyectos de futuro. «El informe subraya que solo alrededor del 40 por ciento de los séniors declara cuidar activamente su bienestar emocional, y como psicóloga clínica, es una área que realmente me preocupa», confesó.