Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeNueva Línea CarnavalUD Las PalmasMuerte súbita
instagramlinkedin

La ULPGC prueba una sustancia similar al LSD para calmar la ansiedad en perros de albergue

Los resultados muestran que, junto a una intervención conductual, mejora la calma y sociabilidad de estos animales

El albergue de Bañaderos en una imagen de archivo.

El albergue de Bañaderos en una imagen de archivo.

Ver galería

ALBERGUE INSULAR BAÑADEROS /

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Los perros alojados en albergues suelen mostrar altos niveles de estrés y ansiedad crónicos, lo que inevitablemente repercute en su comportamiento; esta circunstancia no solo compromete su bienestar, sino que dificulta su adopción y adaptación. Ante esto, habitualmente se recurre a las intervenciones etológicas (de comportamiento) y ambientales, que son fundamentales para abordar el problema. Ahora, un equipo de investigadores de la ULPGC, junto a la Universidad Fernando Pessoa, la Asociación Científica Psicodélica y la Asociación por el Respeto y el Compromiso con los Animales y la Naturaleza (ARYCAN), ha desarrollado un trabajo para conocer cómo la dispensación de dosis bajas de 1cp-LSD, un compuesto análogo al LSD, puede ayudar a disminuir esa ansiedad.

Veinte perros acogidos en el albergue insular de Bañaderos (Arucas), bajo gestión del Cabildo de Gran Canaria, participaron en un ensayo controlado en el que, divididos en grupos, recibieron intervención conductual, tratamiento farmacológico, la combinación de ambos o ningún tratamiento. Los resultados mostraron que los perros tratados con intervención conductual y el fármaco presentaron mayores mejoras en calma, sociabilidad y respuestas emocionales positivas frente al resto de grupos, manteniendo los efectos durante varias semanas tras finalizar el tratamiento. El 1cp-LSD dispensado a los perros en el ensayo es una sustancia similar a la LSD, legal en algunos países y sin efectos alucinógenos a las bajas dosis empleadas en el estudio.

De izquierda a derecha, los investigadores Luis Alberto Henríquez, Elisa Hernández y Octavio Pérez.

De izquierda a derecha, los investigadores Luis Alberto Henríquez, Elisa Hernández y Octavio Pérez. / La Provincia

Las conclusiones preliminares sugieren que la integración entre apoyo conductual y terapia farmacológica puede abrir vías interesantes para el tratamiento de la ansiedad y la mejora del bienestar de los perros alojados en albergues, facilitando también su adopción y el paso a la vida en un hogar. El tratamiento propuesto se caracteriza por su bajo coste, su administración sencilla y sin alterar la rutina del perro, y la ausencia de efectos adversos observados.

Uso con otros animales

Este trabajo también ofrece un marco de investigación innovador en medicina veterinaria del comportamiento, con posibilidades de ser aplicado en otros animales en situaciones de estrés crónico y de desarrollar modelos éticos de intervención basados en el bienestar.

Noticias relacionadas y más

La revista Veterinary Sciences publica este estudio en un artículo, el quinto de esta línea de investigación en la que los autores vienen trabajando desde hace dos años, con la firma, por parte de la ULPGC de Elisa Hernández Álvarez, Octavio Pérez Luzardo y Luis Alberto Henríquez Hernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  2. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  3. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  4. La Aemet avisa: más lluvias este jueves en Canarias
  5. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  6. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  7. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  8. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad

La ULPGC prueba una sustancia similar al LSD para calmar la ansiedad en perros de albergue

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

La brecha educativa se agranda: el abandono escolar en Canarias supera en más de 3 puntos la media nacional

PSOE y NC dan plantón al presidente Clavijo por convertir el 'decreto Canarias' en un "paripé"

PSOE y NC dan plantón al presidente Clavijo por convertir el 'decreto Canarias' en un "paripé"

Canarias es cada vez más funcionaria y menos emprendedora

Canarias es cada vez más funcionaria y menos emprendedora

Multado por 200 euros por tener una avería y colocar su baliza v-16 en el capó: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios por el error que se repite

Multado por 200 euros por tener una avería y colocar su baliza v-16 en el capó: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios por el error que se repite

La Seguridad Social lo confirma: la pensión de los jubilados canarios bajará 130 euros si el Gobierno no hace nada antes de febrero

La Seguridad Social lo confirma: la pensión de los jubilados canarios bajará 130 euros si el Gobierno no hace nada antes de febrero
Tracking Pixel Contents