La ULPGC prueba una sustancia similar al LSD para calmar la ansiedad en perros de albergue

Los perros alojados en albergues suelen mostrar altos niveles de estrés y ansiedad crónicos, lo que inevitablemente repercute en su comportamiento; esta circunstancia no solo compromete su bienestar, sino que dificulta su adopción y adaptación. Ante esto, habitualmente se recurre a las intervenciones etológicas (de comportamiento) y ambientales, que son fundamentales para abordar el problema. Ahora, un equipo de investigadores de la ULPGC, junto a la Universidad Fernando Pessoa, la Asociación Científica Psicodélica y la Asociación por el Respeto y el Compromiso con los Animales y la Naturaleza (ARYCAN), ha desarrollado un trabajo para conocer cómo la dispensación de dosis bajas de 1cp-LSD, un compuesto análogo al LSD, puede ayudar a disminuir esa ansiedad.

Veinte perros acogidos en el albergue insular de Bañaderos (Arucas), bajo gestión del Cabildo de Gran Canaria, participaron en un ensayo controlado en el que, divididos en grupos, recibieron intervención conductual, tratamiento farmacológico, la combinación de ambos o ningún tratamiento. Los resultados mostraron que los perros tratados con intervención conductual y el fármaco presentaron mayores mejoras en calma, sociabilidad y respuestas emocionales positivas frente al resto de grupos, manteniendo los efectos durante varias semanas tras finalizar el tratamiento. El 1cp-LSD dispensado a los perros en el ensayo es una sustancia similar a la LSD, legal en algunos países y sin efectos alucinógenos a las bajas dosis empleadas en el estudio.

De izquierda a derecha, los investigadores Luis Alberto Henríquez, Elisa Hernández y Octavio Pérez. / La Provincia

Las conclusiones preliminares sugieren que la integración entre apoyo conductual y terapia farmacológica puede abrir vías interesantes para el tratamiento de la ansiedad y la mejora del bienestar de los perros alojados en albergues, facilitando también su adopción y el paso a la vida en un hogar. El tratamiento propuesto se caracteriza por su bajo coste, su administración sencilla y sin alterar la rutina del perro, y la ausencia de efectos adversos observados.

Uso con otros animales

Este trabajo también ofrece un marco de investigación innovador en medicina veterinaria del comportamiento, con posibilidades de ser aplicado en otros animales en situaciones de estrés crónico y de desarrollar modelos éticos de intervención basados en el bienestar.

La revista Veterinary Sciences publica este estudio en un artículo, el quinto de esta línea de investigación en la que los autores vienen trabajando desde hace dos años, con la firma, por parte de la ULPGC de Elisa Hernández Álvarez, Octavio Pérez Luzardo y Luis Alberto Henríquez Hernández.