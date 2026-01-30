La Aemet anuncia un viernes nuboso en Canarias con alisios moderados y ambiente estable

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este viernes en Canarias una jornada dominada por los cielos nubosos, especialmente en las vertientes norte de las islas y en zonas de medianías, con temperaturas que apenas registrarán cambios respecto a días anteriores. El viento soplará de componente norte, en general flojo a moderado, aunque tenderá a intensificarse a partir de la tarde en áreas expuestas.

En Lanzarote y Fuerteventura, la nubosidad será más compacta durante la mañana, dando paso a intervalos nubosos con mayor presencia de nubes en el norte. En el resto del archipiélago, el norte de las islas montañosas permanecerá nuboso por debajo de los 900 a 1.100 metros de altitud, mientras que el sur y las zonas altas disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados.

En el mar, se espera viento variable de fuerza 1 a 3, arreciando a norte o noreste de fuerza 3 a 5. Habrá marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste que alcanzará los 4 a 5 metros, disminuyendo progresivamente a lo largo del día.

LANZAROTE — Nubosidad variable con viento en aumento

Cielos nubosos durante la mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, más compactos en el norte. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas sin variaciones o en ligero descenso. Viento de componente norte, flojo de madrugada y moderado durante el día, con intervalos fuertes en zonas de interior por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 22

FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos y ambiente estable

Predominio de cielos nubosos por la mañana, con apertura de claros por la tarde, especialmente en el sur. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en vertientes orientadas al sur. Viento del norte flojo a moderado, con intervalos fuertes al sur de Jandía durante la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 22

GRAN CANARIA — Norte nuboso y sur más despejado

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas estables, con ligero ascenso de las máximas en la vertiente sureste. Viento del norte flojo a moderado, con intervalos fuertes en el sureste y extremo oeste por la tarde, con rachas puntualmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22

TENERIFE — Nubosidad en el norte y claros en el sur

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros. Poco nuboso en el resto, con algunos intervalos nubosos en la vertiente sur durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en vertientes este y sureste. Viento del norte flojo a moderado, más intenso en la vertiente sureste del área metropolitana.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 23

LA GOMERA — Norte cubierto y viento del noreste

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste flojo a moderado, intensificándose tras el mediodía con intervalos fuertes en vertientes este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 22

LA PALMA — Nubosidad en norte y este

Predominio de cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 900 a 1.100 metros, con cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 22

EL HIERRO — Ambiente estable con nubes en el norte

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del noreste flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 15