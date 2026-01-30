Foro Prensa Ibérica-EL DÍA: El asociacionismo es la clave para afrontar los retos de las empresas

Un proverbio africano afirma que «si quieres ir rápido, ve solo; pero si quieres llegar lejos, ve acompañado». En estos momentos convulsos, en los que la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provoca un elevado grado de incertidumbre, muchas pequeñas y medianas empresas –que suponen un 92% del tejido canario– se sienten abrumadas, desprotegidas y perdidas.

La soledad y el miedo a poder mantener un negocio se combate con información, actualización y continuo reciclaje y, para ello, es esencial asociarse, tal y como quedó demostrado en el foro 'Estrategia empresarial: claves para negociar y protegerse', organizado por Editorial Prensa Ibérica –empresa editora de El DÍA y La Provincia– y que contó con el patrocinio de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y CSM Correiduría de Seguros.

Como aseguró Juan Carlos Ramos, director de comunicación de Femete para dar inicio al debate entre los distintos interlocutores, «la fortaleza ya no está en lo que se vende, sino en como se organiza una empresa y en cómo se protege frente a los riesgos del mercado».

«La unión hace la fuerza y formar parte de un organización empresarial no es estar en un club social, sino formar parte de una estructura que permite estar informado y apoyado en un mundo globalizado y con una línea directa con la Administración institucional para poder dejar de lado las decisiones de urgencia frente a una crisis, que son reactivas, y empezar a adoptar planteamientos preventivos que permitan afrontar el futuro con una planificación que evite sorpresas negativas», explicó Elena Vela, secretaria general de la patronal CEOE-Tenerife.

Carlos Delgado, gerente de Prensa Ibérica, junto a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, el vicepresidente del Gobierno, manuel Domínguez, y los participantes en el debate. / Andrés Gutiérrez

El enemigo es la falta de información

Un planteamiento que corroboraron Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas (Fauca); José González, secretario general de Femete; y Juan Carlos Betancor, secretario general de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), durante el debate que mantuvieron durante el foro.

«El enemigo es la falta de información, la empresa de al lado es competidora, pero no es la enemiga, y hay que empezar a ver que que el pago de una cuota de una asociación es una inversión no un gasto», dijo Moujir, aunque Betancor insistió en que el autónomo y pequeño empresario debe cambiar la mentalidad, «pues somos isleños hasta para asociarnos, nos cuesta comprender que nuestra única fuerza es la unión».

El mayor error es actuar de forma individual., no es lo mismo negociar dentro de un grupo de empresas que hacerlo en solitario una pyme o autónomo», insistió el representante de Fauca.

Carrera de obstáculos

En la mesa redonda se desgranaron todas las virtudes del asociacionismo, desde formar parte de un grupo con el que se comparten proyectos y oportunidades hasta el acceso a acciones formativas a las que, en solitario, quizás nunca se planifican, pasando por promover acuerdos comerciales entre empresas y entre los propios asociados o actualizar todo lo referente a legislación fiscal, subvenciones, tendencias del mercado y las herramientas que se necesitan para que la empresa no se quede obsoleta.

«La normativa en España, en general, es una carrera de obstáculos y no facilita el desarrollo de las pymes», aseguró el representante de Femepa.

Previamente, durante la presentación del evento, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, incidió en que «ya no solo sirve y basta con vender, la digitalización y la IA han venido para democratizar los procesos y ya no solo son las empresas grandes las que ganan, sino aquellas más pequeñas que sean más ágiles y logren formarse y crear talento en sectores estratégicos nuevos como la economía azul o las energías renovables, aunque sin sin olvidar que siempre serán necesarios fontaneros, electricistas o mecánicos de coches».

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, durante su intervención en el foro. / Andrés Gutiérrez

Excesiva carga regulatoria

Elena Vela hizo hincapié en que las pymes canarias, además de afrontar los riesgos estructurales de estar en una región ultraperiférica (RUP) –dependencia del exterior, lejanía e insularidad–, deben afrontar una «excesiva carga regulatoria, ciberataques o ceros energéticos» y las microempresas necesitan «asesorarse para tomar decisiones».

Por su parte, Abbas insistió en que «a diario aparecen nuevas cuestiones que complican la adopción de decisiones y tenemos que hacer entender a los pequeños empresarios como tienen que dirigirse ante una Administración, y que es mejor hacerlo bien asesorados que en solitario».

De ahí que los participantes en el foro recordaran que las asociaciones funcionan «como la suma de voces en una sola voz» a la hora de defender intereses comunes ante las instituciones públicas y facilitar alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de negocio conectando empresas de distintos sectores y tamaños para suscribir acuerdos con entidades financieras y aaesoramiento para la integración de formación práctica en la empresa.

Y es que, precisamente, la formación fue la otra pata de la estrategia de futuro que se puso sobre la mesa redonda.

Elena Vela (CEOE-Tenerife), Abbas Moujir (Fauca), Juan Carlos Betancor (Femepa) y José González (Femete) durante el debate. / Andrés Gutiérrez

Formación y talento

«El principal reto va a ser buscar personas para trabajar, porque falta gente y es un debate al que debemos enfrentarnos, porque no se entiende que con 150.000 parados no se encuentre personal cualificado», afirmó González.

Segú los datos más recientes de CEOE-Tenerife, Canarias atraviesa una crisis significativa por la falta de mano de obra, a pesar de que el empleo ha alcanzado niveles récord, debido a un desajuste oferta-demanda. Así, la patronal advierte que el empleo generado no alcanza para cubrir las vacantes disponibles, con una falta de trabajadores que ha crecido un 36% en cinco años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la patronal, existe una necesidad urgente de personal en hostelería, construcción, comercio y agricultura, e incluso ha llegado a proponer facilitar la contratación de mano de obra extranjera para cubrir puestos en sectores esenciales.

Por lo tanto, a todos los factores tradicionales que lastran el desarrollo de las pymes canarias ahora se suma la falta de personal cualificado y el aumento de la complejidad de los perfiles profesionales, lo que solo puede solucionarse, según los participantes en el foro, apostando por la formación, que es mucho más fácil con el asociacionismo.

Cuestión estratégica

«Hace 40 años la formación era un gasto inútil, era la ‘maría’; pero desde hace una década es una cuestión estratégica de las empresas», reconoció Betancor.

El representante de Femepa afirmó que hay que asumir que «un tercio de los parados no va a trabajar nunca, y deben de quedar en manos de las políticas de asuntos sociales, pero no de las relacionadas con empleo», mientras que otro tercio «corresponde a los jóvenes que provienen del fracaso escolar y que no saben qué hacer con sus vidas».

«No hay gente cualificada, un cajero o un reponedor de mercancía en un hipermercado con dos días de formación les vale, pero lograr una buen mecánico o un electricista necesita años de formación, y eso es un gran problema», insistió. Al respecto, recordó que «la acción estrella de Femepa es la formación técnica con cursos de soldadura, chapa o pintura, y mecánica, con los que conseguimos un altísimo índice de inserción».

«De poco vale apostar desde el Gobierno de Canarias por la energía eólica si para construir 89 aerogeneradores se necesitan 6.000 soldadores y como mucho Canarias puede tener 100», concluyó el secretario general de Femete.

Francisco Asís Sánchez, el director general de CSM Correiduría de Seguros. / Andrés Gutiérrez