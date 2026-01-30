Los hospitales públicos de Canarias atendieron a más de 1.160 pacientes con cáncer de pulmón en 2025

Los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) atendieron durante 2025 a 1.164 pacientes ingresados por cáncer de pulmón, según datos provisionales presentados este viernes por la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, durante la apertura del IV International Thoracic Cancer Debates, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

El encuentro reúne a especialistas internacionales en Oncología para debatir sobre los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Monzón, acompañada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el presidente de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, Delvys Rodríguez, destacó el impacto del tabaquismo como principal causa de esta patología. El 80,5% de los fallecimientos por cáncer de pulmón en Canarias están directamente relacionados con el consumo de tabaco, señaló la consejera, quien subrayó la necesidad de reforzar la prevención, fomentar estilos de vida saludables y continuar eliminando el hábito tabáquico entre la población.

Unidades de Diagnóstico Rápido en todos los hospitales

Todos los centros hospitalarios del SCS cuentan con Unidades de Diagnóstico Rápido de Cáncer de Pulmón, un recurso clave que permite acelerar el acceso al diagnóstico y al tratamiento de pacientes con síntomas o factores de alto riesgo.

Monzón puso en valor los avances tecnológicos aplicados al diagnóstico, como las técnicas endoscópicas y moleculares, que permiten detectar con mayor precisión los diferentes tipos de tumores y diseñar tratamientos personalizados con terapias dirigidas e inmunoterapia. También destacó la importancia de la rehabilitación respiratoria, que mejora los resultados postoperatorios y reduce complicaciones. “El manejo de pacientes con cáncer de pulmón debe ser multidisciplinar. Por ello en todos los hospitales de Canarias, a través de los comités de tumores, se decide el tratamiento de forma individual y personalizada, revisando y actualizando la evidencia en ese momento”, añadió.

Para concluir, la consejera de Sanidad recordó que Canarias cuenta con una Guía de actuación específica para el abordaje del cáncer de pulmón, fruto del consenso entre profesionales de todos los comités multidisciplinares del archipiélago.

Esther Monzón durante su intervención / LP/DLP

Programas de prevención del tabaquismo:

Desde la Dirección General de Salud Pública del SCS se desarrollan múltiples líneas de actuación para prevenir el tabaquismo y ayudar a dejar de fumar:

En colegios : el programa ITESplus, activo desde 2001, llevó talleres de prevención a más de 21.000 estudiantes de secundaria durante el curso 2024/25, abordando también el uso de cigarrillos electrónicos.

: el programa ITESplus, activo desde 2001, llevó talleres de prevención a más de durante el curso 2024/25, abordando también el uso de cigarrillos electrónicos. En los centros de salud : el programa PAFCAN ha atendido a más de 1.250 personas al mes en 2024 , con el acompañamiento de profesionales del SCS y financiación de los fármacos de primera línea para dejar de fumar.

: el programa PAFCAN ha atendido a más de , con el acompañamiento de profesionales del SCS y financiación de los fármacos de primera línea para dejar de fumar. Formación profesional : desde 2013, más de 2.650 sanitarios del SCS se han formado en programas específicos de intervención frente al tabaquismo.

: desde 2013, más de se han formado en programas específicos de intervención frente al tabaquismo. Campañas comunitarias: cada año se lanzan acciones informativas coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco y otras fechas clave, con especial énfasis en nuevas formas de consumo como los vapers y tabaco sin combustión.

Todas estas acciones están integradas en la Estrategia “Los Círculos de la Vida Saludable”, que promueve una vida activa, sin tabaco y con alimentación equilibrada desde el entorno comunitario.