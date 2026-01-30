La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros

El Consejo de Ministros aprobó este martes la regulación del Registro de Vehículos Personales Ligeros, una medida que obligará a inscribir los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La nueva normativa afecta de lleno a los patinetes eléctricos, que deberán estar registrados como paso previo a la contratación del seguro obligatorio.

¿Qué es un VMP?

Según el Reglamento General de Vehículos, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h.

Además, la DGT recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. Solo pueden usarse en calzadas autorizadas por la ordenanza municipal, en el caso de que no exista, por cualquier calzada urbana. Están sujetos a las mismas tasas de alcohol y prohibición de drogas que el resto de conductores.

También avisa que es obligatorio que el VMP disponga de sistema de frenado, dispositivo de advertencia acústica (timbre) y luces y dispositivos reflectantes tanto traseros como delanteros. El uso del casco es recomendable aunque la ordenanza municipal no lo contemple como obligatorio y el seguro de responsabilidad civil.

Dos tipos de vehículos de movilidad personal

Los VMP que cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Características de los VMP "que establece una serie de garantías de calidad y durabilidad mínimas así como de seguridad tanto para el usuario de este como para la del resto de usuarios de la vía". Desde el 22 de enero de 2024 solo pueden venderse patinetes certificados, y los ciudadanos pueden encontrar un listado en la DGT que recoge las marcas y modelos homologados.

"El proceso de inscripción de este tipo de VMP en el Registro Nacional de Vehículos es sencillo. Además de los datos del titular se deberá consignar tanto el número de certificado y el número de serie, que constan en la placa de marcaje y la ficha técnica de características. Una vez abonada la tasa administrativa correspondiente, el propietario obtendrá el número de inscripción. Una vez solicitada la inscripción, la DGT expedirá el certificado de inscripción digital", explican.

Placa de marcaje VMP / DGT

En el caso de los patinetes eléctricos que no disponen de certificado de circulación, "no cumplen los requisitos técnicos recogidos en el Manual de Características y, por tanto, no tienen placa de marcaje de fábrica". A este tipo de vehículos, se les aplica un régimen transitorio que les permitirá seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027, siempre que estén inscritos en el registro y cuenten con el seguro obligatorio.

"Para este tipo de patinetes, además de una serie de datos personales del titular, solo se deberá adjuntar factura o ficha técnica o fotografía del VMP", aseguran. La identificación tendrá carácter temporal y perderá su validez a partir del 22 de enero de 2027, a partir de esa fecha los patinetes no podrán circular.

"Dicha etiqueta deberá colocarse en el porta-identificador destinado a tal efecto en el vehículo una vez que disponga de ella. En el caso del VMP no certificados, se podrá colocar en lugar visible", aclara la DGT.

Matricula VMP / DGT

Sanciones

La reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, obliga a asegurar todos los VMP. Las sanciones oscilan entre 202 y 610 euros por no tener seguro y 250 y 800 euros por circular en patinete sin seguro obligatorio.