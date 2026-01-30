El tiempo de la Aemet para el sábado en Canarias: nubes y lloviznas con claros por la tarde.

Los cielos nubosos se mantendrán este sábado en diversas áreas de Canarias, donde no se descartan lloviznas en general dispersas, si bien tenderá a clarear, en una jornada con vientos que todavía podrán ser localmente fuertes y las temperaturas apenas variarán, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará 22 grados en las dos capitales del archipiélago y la mínima será de 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 16 en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su pronóstico, que señala que el viento se prevé moderado de norte a nordeste, con algunos intervalos de fuerte.

En las aguas de Canarias se esperan vientos de norte o nordeste y fuerza 3 a 4 o 4 a 5, según zonas, marejadilla a marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado por islas

LANZAROTE

Nuboso con probables lloviznas dispersas hasta primeras horas de la mañana, abriendo amplios claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte con algún intervalo de fuerte en la vertiente sur durante la tarde cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 18 23

FUERTEVENTURA

Nuboso sin descartar lloviznas dispersas hasta primeras horas de la mañana, abriendo amplios claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de norte con algún intervalo de fuerte al sur de Jandía durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 23

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte, por debajo de los 900 o 1100 metros de altitud, con probables lloviznas hasta primeras horas de la mañana, cuando tenderán a abrirse algunos claros. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de norte, con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TENERIFE

Nuboso en el norte, por debajo de los 900 o 1100 metros de altitud, sin descartar lloviznas hasta primeras horas de la mañana, cuando tenderán a abrirse claros. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos nubosos en el suroeste durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de norte a nordeste, con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sureste donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Predominio del cielo poco nuboso o despejado, salvo cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 o 1100 metros de altitud durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, algunos intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

Nuboso en el norte y este por debajo de los 900 o 1100 metros de altitud sin descartar lloviznas hasta primeras horas de la mañana, cuando tenderán a abrirse claros. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 21

EL HIERRO

Predominio del cielo poco nuboso o despejado, salvo cielos nubosos en el norte por debajo de los 800 o 1000 metros de altitud durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 14