La Aemet avisa de cielos nubosos y lluvias débiles al amanecer en Canarias este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias una jornada marcada por la nubosidad y las lloviznas dispersas a primeras horas, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. Con el avance del día, se espera una evolución favorable del tiempo, con la apertura de amplios claros y un ambiente más estable en general.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque no se descartan ligeros descensos locales. El viento soplará de componente norte, moderado en general, con intervalos fuertes en zonas expuestas y rachas localmente muy fuertes en áreas concretas del sureste y cumbres. En costas del suroeste predominarán las brisas.

En el estado de la mar, se espera viento del noreste fuerza 3 a 5, amainando a 2 a 4, con marejadilla o marejada. El mar de fondo del noroeste alcanzará inicialmente los 3 a 4 metros, disminuyendo a lo largo del día hasta situarse entre 2 y 3 metros.

LANZAROTE — Nubosidad matinal y mejora clara durante el día

Predominarán los cielos nubosos en el norte y oeste, con posibilidad de lloviznas dispersas hasta primeras horas de la mañana. Durante el resto del día se abrirán amplios claros. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos locales. Viento moderado del norte, rolando al noroeste por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 22

FUERTEVENTURA — Nubes al inicio y claros posteriores

Cielos nubosos en general, excepto en el sureste, con probables lloviznas débiles a primeras horas. A lo largo del día se impondrán los claros. Temperaturas estables, con algún ligero descenso local. Viento moderado del norte, girando al noroeste por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 22

GRAN CANARIA — Lloviznas en el norte y viento intenso en zonas expuestas

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.000 metros, con lloviznas durante la mañana. En el resto, ambiente poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en el sureste y extremo oeste; brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 21

TENERIFE — Nubosidad baja en el norte y rachas fuertes en zonas altas

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.200 metros, con lloviznas matinales y claros posteriores. Poco nuboso en el resto, con intervalos nubosos en el suroeste de madrugada. Temperaturas estables. Viento moderado del norte, rolando al noroeste por la tarde, con rachas muy fuertes en Anaga, Cordillera Dorsal y cotas altas del Teide.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 23

LA GOMERA — Ambiente estable con nubes en el norte

Cielos poco nubosos o despejados en general, con nubosidad en el norte durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, rolando a norte por la tarde, con posibles rachas fuertes en zonas expuestas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 23

LA PALMA — Intervalos nubosos y viento fuerte en cumbres

Nubosidad en el norte y este por debajo de los 900 a 1.200 metros, con posibles lloviznas matinales. Poco nuboso en el resto. Temperaturas estables. Viento moderado del norte, rolando al noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas altas de la Caldera de Taburiente.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 22

EL HIERRO — Predominio de cielos despejados

Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, rolando al noroeste por la tarde, ocasionalmente fuerte en cumbres y zonas expuestas.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 19