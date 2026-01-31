Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet pronostica nubes y lloviznas este sábado en Canarias, con tendencia a abrir claros

Las temperaturas se mantendrán estables y el viento del norte podrá soplar con fuerza en zonas expuestas, especialmente durante la tarde.

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado una jornada marcada por los cielos nubosos en buena parte de Canarias, con probables lloviznas dispersas, sobre todo durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Con el avance del día, la nubosidad tenderá a disminuir, abriéndose claros en muchas zonas del archipiélago.

Las temperaturas apenas registrarán cambios, con máximas que alcanzarán los 22 grados en las dos capitales canarias y mínimas que se situarán entre los 16 y 17 grados. El viento soplará moderado de norte a nordeste, con intervalos localmente fuertes, mientras que en el mar se espera marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de hasta tres metros.

LANZAROTE — Nubosidad matinal y claros por la tarde

Cielos nubosos con probables lloviznas dispersas hasta primeras horas de la mañana, tendiendo a abrirse amplios claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sur por la tarde, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Arrecife 18 / 23

FUERTEVENTURA — Jornada nubosa con mejora progresiva

Nuboso, sin descartar lloviznas dispersas a primeras horas, con apertura de claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte al sur de Jandía durante la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 23

GRAN CANARIA — Norte nuboso y resto más despejado

Nuboso en el norte, por debajo de los 900 a 1.100 metros, con probables lloviznas hasta primeras horas de la mañana y apertura posterior de claros. Poco nuboso o despejado en el resto de la isla. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste, donde son posibles rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22

TENERIFE — Nubosidad en el norte y claros en el sur

Cielos nubosos en el norte, por debajo de los 900 a 1.100 metros, sin descartar lloviznas hasta primeras horas, tendiendo a abrirse claros. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos nubosos en el suroeste durante la madrugada. Viento moderado de norte a nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y posibles rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22

LA GOMERA — Predominio de cielos poco nubosos

Cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 22

LA PALMA — Nubosidad baja en norte y este

Nuboso en el norte y este, por debajo de los 900 a 1.100 metros, sin descartar lloviznas a primeras horas y tendencia a abrirse claros después. Poco nuboso en el resto. Viento flojo a moderado del noreste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 21

EL HIERRO — Ambiente estable con nubes bajas en el norte

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad en el norte por debajo de los 800 a 1.000 metros durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 14

