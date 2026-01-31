El BOE lo confirma: la DGT revolucionará el tráfico en las carreteras canarias en 2026 por el eclipse solar
La DGT realizará cambios en la carriles VAO este 2026
La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha planteado la movilidad para 2026. Así o recoge la Resolución de 14 de enero de 2026, donde se recogen las medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2026.
Cambios en los carriles VAO
Uno de los principales cambios afecta a los carriles VAO que "promueven el transporte más ágil y sostenible al priorizar autobuses y vehículo de alta ocupación, integrando tecnología para una gestión inteligente de la movilidad".
A partir de 2026, la DGT priorizará los ocupantes frente al tipo de propulsión del vehículo. Esto quiere decir que los turismos con u solo ocupante, solo podrán utilizar esos carriles cuando los paneles lo autoricen, aunque cuenten con el distintivo ambiental.
La norma mantiene que le en estos carriles, el número mínimo de ocupantes es de dos, incluido el conductor, y su uso continúa limitado a motocicletas, turismo, autobuses de más de 3.500 kilos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables.
La principal novedad está en que los vehículos con distintivo ambiental V-25 podrán circular con una sola persona únicamente cuando la señalización así lo permita. También se estudia el caso de los vehículos con señal V-15, destinados a personas con movilidad reducida.
BUS-VAO TF-5
Desde la DGT señalan que el carril BUS-VAO está prevista a los largo de 34 kilómetros en ambos sentidos de la TF-5 entre Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Cruz. "El proyecto del carril BUS-VAO-ITS en la TF-5, entre Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife (PPKK 2+400 – 31+000), con previsión de puesta en servicio en 2028, busca mejorar la fluidez del tráfico y reducir las colas diarias mediante un carril izquierdo reservado en horas punta, apoyado en señalización dinámica, balizas luminosas y sistemas de reconocimiento de matrículas", explican.
Plan especial de tráfico por el eclipse solar
El 12 de agosto de 2026 la DGT pondrá en marcha un dispositivo especial por el eclipse solar, ya que prevé que habrá un aumento significativo de desplazamientos hacia las zonas en las que se observe mejor el fenómeno astronómico.
En las Islas Canarias el eclipse será parcial, pero en la Península las zonas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castillas y León, La Rioja, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana se encuentran entre las comunidades con mayor visibilidad del eclipse. Es por ello, que la gestión del tráfico será clave para garantizar la seguridad vial.
Entre las medias previstas en la resolución se incluyen restricciones para al circulación de vehículos pesados y transporte de mercancías en determinados tramos y horarios, regulación específica de carriles reservados y la habilitación de carriles si la afluencia del tráfico lo requiere.
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Bajan las temperaturas este sábado en Canarias con riesgo de heladas en cumbres y rachas de viento muy fuertes
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
- La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros