El BOE lo confirma: la DGT revolucionará el tráfico en las carreteras canarias en 2026 por el eclipse solar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha planteado la movilidad para 2026. Así o recoge la Resolución de 14 de enero de 2026, donde se recogen las medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2026.

Cambios en los carriles VAO

Uno de los principales cambios afecta a los carriles VAO que "promueven el transporte más ágil y sostenible al priorizar autobuses y vehículo de alta ocupación, integrando tecnología para una gestión inteligente de la movilidad".

A partir de 2026, la DGT priorizará los ocupantes frente al tipo de propulsión del vehículo. Esto quiere decir que los turismos con u solo ocupante, solo podrán utilizar esos carriles cuando los paneles lo autoricen, aunque cuenten con el distintivo ambiental.

La norma mantiene que le en estos carriles, el número mínimo de ocupantes es de dos, incluido el conductor, y su uso continúa limitado a motocicletas, turismo, autobuses de más de 3.500 kilos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables.

La principal novedad está en que los vehículos con distintivo ambiental V-25 podrán circular con una sola persona únicamente cuando la señalización así lo permita. También se estudia el caso de los vehículos con señal V-15, destinados a personas con movilidad reducida.

Carril Bus-VAO / Neomotor

BUS-VAO TF-5

Desde la DGT señalan que el carril BUS-VAO está prevista a los largo de 34 kilómetros en ambos sentidos de la TF-5 entre Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Cruz. "El proyecto del carril BUS-VAO-ITS en la TF-5, entre Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife (PPKK 2+400 – 31+000), con previsión de puesta en servicio en 2028, busca mejorar la fluidez del tráfico y reducir las colas diarias mediante un carril izquierdo reservado en horas punta, apoyado en señalización dinámica, balizas luminosas y sistemas de reconocimiento de matrículas", explican.

Plan especial de tráfico por el eclipse solar

El 12 de agosto de 2026 la DGT pondrá en marcha un dispositivo especial por el eclipse solar, ya que prevé que habrá un aumento significativo de desplazamientos hacia las zonas en las que se observe mejor el fenómeno astronómico.

En las Islas Canarias el eclipse será parcial, pero en la Península las zonas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castillas y León, La Rioja, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana se encuentran entre las comunidades con mayor visibilidad del eclipse. Es por ello, que la gestión del tráfico será clave para garantizar la seguridad vial.

Entre las medias previstas en la resolución se incluyen restricciones para al circulación de vehículos pesados y transporte de mercancías en determinados tramos y horarios, regulación específica de carriles reservados y la habilitación de carriles si la afluencia del tráfico lo requiere.