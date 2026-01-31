El Cabildo de Tenerife decreta dos días de luto oficial por el fallecimiento del expresidente insular Ricardo Melchior Navarro

El Cabildo de Tenerife ha decretados dos días de luto por el fallecimiento del expresidente de la Corporación insular, Ricardo Melchior, por lo que las banderas ondearán a media asta hasta las 24 horas del domingo 1 de febrero.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila en nombre de toda la Corporación insular, ha expresado hoy su más profundo pesar por el fallecimiento de Ricardo Melchior Navarro, quien presidió el Cabildo entre 1999 y 2013, convirtiéndose en el presidente insular que más tiempo ha estado al frente de la institución en la etapa democrática lo que le valió la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife.

Rosa Dávila destacó la figura de Ricardo Melchior Navarro como “un referente indiscutible de la política tinerfeña y canaria, no solo por la duración de su mandato, sino por su manera de entender el servicio público, siempre desde la serenidad, el rigor y una clara visión de futuro”.

Del mismo modo, la presidenta insular señaló que durante la etapa de Ricardo Melchior al frente del Cabildo de Tenerife supo consolidar hitos fundamentales que hoy forman parte de la vida cotidiana de la isla, como el impulso y la puesta en marcha del tranvía. Asimismo, destacó su firme apuesta por la investigación y la innovación, fortaleciendo el papel del Cabildo como institución clave para el desarrollo de Tenerife.

Dávila recordó que el expresidente fue también un decidido defensor de una estrategia de futuro basada en el conocimiento y la sostenibilidad, impulsando proyectos como el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que situaron a Tenerife en el mapa internacional de la investigación en energías renovables y del desarrollo tecnológico vinculado a la transición energética. Además de su compromiso con el sector Primario de la isla de Tenerife.

La presidenta ha querido destacar la dimensión humana de Ricardo Melchior a quien definió como una “persona cercana, entrañable, amante del diálogo y profundamente comprometida con Tenerife. Alguien que entendía la política como una responsabilidad al servicio de las personas y del interés general. Hoy despedimos a un presidente, a un referente y a una buena persona. Su legado seguirá presente en la isla que amaba y a la que contribuyó decisivamente a construir”, indicó Rosa Dávila