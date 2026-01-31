Conducen a Cabo Verde a tres personas, una fallecida, tras el naufragio de un velero cerca de Canarias
Los dos tripulantes que sobrevivieron al siniestro presentan quemaduras en la piel pero se encuentran en buen estado de salud
El buque cisterna Ouro do Brasil, que navega con bandera de Liberia, conduce a Cabo Verde a tres personas de nacionalidad lituana, una de ellas fallecidas, a las que ha socorrido en el mar tras naufragar el velero en el que iban.
Este rescate ha sido coordinado por Salvamento Marítimo a raíz de que su centro de Madrid recibiera un "SOS Garming", que aporta menos información que los marítimos, según ha explicado este sábado un portavoz de la sociedad estatal.
Con el dato de la posición, a 528 kilómetros de Gran Canaria, y sin conocer la naturaleza del peligro ni información de la embarcación de la que procedía el aviso de socorro, controladores del centro de Las Palmas desviaron a ese lugar al buque más próximo: el Ouro Do Brasil.
El velero zozobró
Su tripulación se ha encargado de rescatar con vida del mar a dos personas que presentaban quemaduras en la piel pero en un aparente buen estado de salud, junto a otra ya fallecida.
Los rescatados con vida han contado que el velero en el que navegaban había zozobrado, que eran sus únicos tripulantes y que son naturales de Lituania.
El buque que les ha auxiliado les conduce ahora a Cabo Verde, donde está previsto su desembarco.
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Bajan las temperaturas este sábado en Canarias con riesgo de heladas en cumbres y rachas de viento muy fuertes
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
- La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros