Conducen a Cabo Verde a tres personas, una fallecida, tras el naufragio de un velero cerca de Canarias

El buque cisterna Ouro do Brasil, que navega con bandera de Liberia, conduce a Cabo Verde a tres personas de nacionalidad lituana, una de ellas fallecidas, a las que ha socorrido en el mar tras naufragar el velero en el que iban.

Este rescate ha sido coordinado por Salvamento Marítimo a raíz de que su centro de Madrid recibiera un "SOS Garming", que aporta menos información que los marítimos, según ha explicado este sábado un portavoz de la sociedad estatal.

Con el dato de la posición, a 528 kilómetros de Gran Canaria, y sin conocer la naturaleza del peligro ni información de la embarcación de la que procedía el aviso de socorro, controladores del centro de Las Palmas desviaron a ese lugar al buque más próximo: el Ouro Do Brasil.

El velero zozobró

Su tripulación se ha encargado de rescatar con vida del mar a dos personas que presentaban quemaduras en la piel pero en un aparente buen estado de salud, junto a otra ya fallecida.

Los rescatados con vida han contado que el velero en el que navegaban había zozobrado, que eran sus únicos tripulantes y que son naturales de Lituania.

El buque que les ha auxiliado les conduce ahora a Cabo Verde, donde está previsto su desembarco.