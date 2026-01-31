El humor de ‘En Otra Clave’ vuelve a escena este domingo con imagen renovada
El programa presentado por Eloísa González estrena una nueva escenografía y logotipo en su entrega titulada “Por el sol no pasan los días”
‘En Otra Clave’ estrena nueva imagen en Televisión Canaria este domingo 1 de febrero a partir de las 21:30 horas. El programa de humor regresa este domingo con una escenografía y un logotipo renovado para inyectar aire fresco al formato líder en las Islas. Estos cambios estéticos marcan el inicio de una etapa diseñada para que las carcajadas brillen más que nunca en el prime time dominical.
Bajo la conducción de Eloísa González, el programa estrena un decorado lleno de arte y color diseñado para potenciar las historias de sus protagonistas. Esta renovación de imagen llega para actualizar la puesta en escena de un formato que ya cuenta con 22 años de producción, manteniéndose como el referente de la comedia en las Islas gracias a sus entrañables personajes como Chona, Ginés, Arturito, Chano o Panchita, muy queridos por la audiencia.
Risas aseguradas para un escenario de estreno
La entrega de este domingo, titulada “Por el sol no pasan los días”, servirá para inaugurar el nuevo escenario con sketches cargados de ritmo. Armando y Lucifer regresan con sus míticas historias, enfrentándose esta vez a un rumor que nadie puede ignorar: la posible existencia de un tercer hijo de Lucifer.
Por su parte, Susana protagonizará uno de los momentos más disparatados de la noche al intentar ayudar a su prima sustituyéndola en su puesto de trabajo. El conflicto estalla cuando descubre que el empleo es, nada más y nada menos, que el de stripper en una despedida de soltero.
Plantas "asesinas", celos y enredos con chispa
El carácter inconfundible de Chona también regresa con fuerza en esta nueva etapa visual. En esta ocasión, una compra aparentemente inocente en una floristería se descontrola por completo cuando termina siendo atacada por una planta, una escena tan absurda como imprescindible de ver.
Para cerrar la noche, Carmen Rosa y Chano protagonizarán un sketch lleno de picardía. Los celos de Carmen Rosa ante una nueva amiga de Chano la llevarán a hacer todo lo posible por espantarla, aunque en el proceso consiga que Chano quede como un auténtico degenerado ante los ojos de todos.
