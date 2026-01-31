Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roan Real Estate triunfa en Canarias con obra nueva de principales promotoras

Más de 6.000 viviendas de obra nueva vendidas en 30 promociones por todo el archipiélago

Vista del conjunto residencial Azzar Las Palmas, recientemente terminado, con zonas comunes y listo para su uso. / La Provincia

Renata Domingo

La comercializadora, supera ya los 6.000 inmuebles vendidos de nueva construcción desde sus inicios en las islas. En los últimos años se han llegado a comercializar 30 promociones localizadas entre Gran Canaria, donde se encuentra su sede principal, Tenerife donde cuentan con oficinas y con equipo propio, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera.

Con un amplio conocimiento del mercado tras 24 años, ROAN es una de las pocas compañías con expertise que en su día apostó por Canarias y ha dado respuesta a los promotores que han decidido con éxito desarrollar promociones en el archipiélago.

La consultora residencial se presentó oficialmente a principios de 2004 con dos promociones de REALIA en Las Palmas de Gran Canaria, desde entonces la compañía ha seguido creciendo hasta convertirse en uno de los referentes en la comercialización de vivienda de obra nueva. Buen ejemplo de esta consolidación son sus más de 6.000 viviendas vendidas a lo largo de su historia.

“Nuestra consolidación en las Islas Canarias es gracias a una estrategia sólida, pero sobre todo al equipo; personas comprometidas con talento y que cree en lo que hace. Esto nos ha convertido en un actor relevante en la comercialización de viviendas residenciales en Canarias”, asegura Javier Donamaria, responsable de Obra Nueva Nacional de Roan SA.

Proyectos residenciales únicos pensados para atender a todo tipo de clientes. Por ejemplo, Alisios II y Azzar promociones de plurifamiliares que se desarrollan en Las Palmas de Gran Canaria, productos exclusivos con excelentes zonas comunes.

Un territorio con una demanda sólida de vivienda de obra nueva, tanto local como nacional e internacional, a la que el sector promotor está dando respuesta de la mano de ROAN REAL STATE.

Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios

Accede a todos los contenidos digitales de LA PROVINCIA por 18 €: una oferta limitada para nuevos suscriptores

Los petroleros que blanquean el diésel ruso alteran el GPS para ocultar su ruta

El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

Los dentistas de Canarias piden reforzar la atención a niños con discapacidad: "Muchos no expresan el dolor"

La Aemet advierte de "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes" por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?

La Aemet avisa de un martes con intervalos nubosos en Canarias y empeoramiento del estado del mar

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

