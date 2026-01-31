Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios

Canarias ya trabaja para tender un ‘puente’ estable hacia Marruecos

Lo que más se encarece es lo que más necesitan los ciudadanos

Canarias frena la compraventa de viviendas mientras los precios siguen al alza

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma a los trabajadores canarios: esto es lo que pasa con los días de vacaciones que no has disfrutado en 2025

Multas de 200 euros por no realizar esta acción obligatoria: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

La Aemet pronostica nubes y lloviznas este sábado en Canarias, con tendencia a abrir claros

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

