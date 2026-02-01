Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de nubosidad y lluvias débiles al amanecer en Canarias este domingo

Las lluvias serán débiles y dispersas al inicio del día, con viento del norte y mar de fondo aún significativo.

Pronóstico de la Aemet del tiempo en Canarias del 25 al 1 de febrero de 2026

Aemet

Aemet

Ancor Torrens

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias cielos nubosos y lloviznas dispersas durante las primeras horas, sobre todo en vertientes norte. A lo largo de la jornada se abrirán claros y el tiempo tenderá a estabilizarse.

Las temperaturas apenas variarán, con ligeros descensos locales. El viento soplará del norte, moderado en general, con intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas. En el suroeste de las islas predominarán las brisas.

En el mar, viento del nordeste fuerza 3 a 5, amainando a 2 a 4, con marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, bajando a 2 a 3 metros al final del día.

LANZAROTE — Nubes al inicio, claros después

Nuboso en norte y oeste con posibles lloviznas a primera hora. Resto del día más despejado. Viento norte moderado, girando a noroeste.

Arrecife: 15 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Nubosidad matinal

Cielos nubosos salvo en el sureste, con lloviznas débiles al amanecer. Claros durante el día. Viento norte moderado, rolando a noroeste.

Puerto del Rosario: 14 / 22 °C

GRAN CANARIA — Lloviznas en el norte

Nuboso en el norte hasta 900–1.000 m con lluvias débiles a primera hora. Sur despejado. Viento norte moderado, con intervalos fuertes en sureste y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21 °C

TENERIFE — Nubosidad baja y viento fuerte en zonas altas

Nuboso en el norte hasta 1.200 m con lloviznas matinales. Resto poco nuboso. Viento norte moderado, con rachas muy fuertes en Anaga y cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 23 °C

LA GOMERA — Jornada estable

Poco nuboso, con nubes en el norte de madrugada y al final del día. Viento nordeste moderado, girando a norte.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 23 °C

LA PALMA — Intervalos nubosos

Nubes en norte y este con posibles lloviznas tempranas. Resto despejado. Viento norte moderado, fuerte en zonas altas.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 22 °C

EL HIERRO — Poco nuboso

Cielos despejados en general, con nubes en el norte a primeras y últimas horas. Viento nordeste moderado, fuerte en cumbres.

Valverde: 13 / 19 °C

