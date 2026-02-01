La Brigada Canarias XVI celebra su 18º aniversario con unidad y proyección internacional

La Brigada Canarias XVI, la más joven del Ejército de Tierra, celebró este domingo su 18º aniversario de creación. Una conmemoración cargada de emoción y “unidad” en el que participaron representantes de todas sus unidades de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura en la Base ‘General Alemán Ramírez’, en el barrio de La Isleta de la capital grancanaria.

El acto fue presidido por el teniente general Julio Salom y también asistieron el jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y el general Ricardo Esteban así como representantes de administraciones públicas, del cuerpo consular y de entidades civiles y sociales, además de numerosos familiares. “Esta concurrencia en tiempo y espacio es imprescindible para renovar anualmente el espíritu de la Brigada Canarias”, afirmó el general Esteban en su discurso durante la ceremonia.

Creada en 2008, Brican XVI nació con el objetivo de integrar bajo una sola estructura operativa los medios necesarios para la maniobra, el apoyo logístico y la defensa del Archipiélago. Desde entonces, el Ejército de Tierra la considera una pieza clave para garantizar la seguridad y la estabilidad en un territorio considerado estratégico para España y Europa. Tras la lectura de un texto que recordaba, precisamente, el origen de esta unidad, se procedió a la imposición de condecoraciones. Estas se otorgaron al personal mediante distintas resoluciones para reconocer los méritos, trabajos, acciones o servicios destacados realizados en las misiones encomendadas.

Misiones en el extranjero

«Esta mayoría de edad viene avalada por los éxitos y logros establecidos durante los pasados doce meses», señaló el general Ricardo Esteban, jefe de la Brigada Canarias XVI. En concreto destacó el éxito de la misión encomendada en Líbano, desplegada bajo el mandato de la Naciones Unidas en Líbano. Tras lograr el objetivo de garantizar la estabilidad en la frontera entre Líbano e Israel, supervisar el cese de hostilidades, apoyar al ejército libanés en el sur, facilitar la ayuda humanitaria y promover el retorno seguro de desplazados. Una misión, «desarrollada en un momento crucial, en un entorno extremadamente incierto y volátil», agregó el general.

Además, el general Ricardo Esteban recordó los dos próximos objetivos operativos de la Brigada. Durante 2026, la BRICAN XVI será unidad base generadora de los contingentes A/I XXIV y XXV en Irak, destinados a labores de instrucción y adiestramiento. En este marco, aportará la gran mayoría de los 265 componentes del Grupo Táctico de Force Protection y del National Support Element, así como una parte significativa del equipo de apoyo al mando del próximo jefe de la misión, el teniente general español Ramón Armada.

Durante el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, la Brigada Canarias XVI se integrará en el ciclo de generación de fuerzas de la Unión Europea, dentro del Euro Battle Group. Este grupo constituye el principal esfuerzo nacional en materia de preparación operativa multinacional de la UE, al integrar capacidades terrestres, aéreas y de apoyo de distintas naciones contribuyentes.

Nuevo himno

Por otro lado, el general dio paso al nuevo himno de la Brigada que «servirá como símbolo de identidad». Para luego dar paso al recitado de algunos de los idearios y compromisos de esta brigada. La jornada concluyó con el homenaje a los soldados caídos y con el desfile de la Fuerza encabezado por el coronel Chamorro, jefe del Regimiento de Infantería “Canarias” 50.