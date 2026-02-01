La Brigada “Canarias” XVI conmemora este domingo su 18º aniversario en la Base General Alemán Ramírez

La Brigada “Canarias” XVI celebra este domingo, 1 de febrero, su 18º aniversario con un acto institucional que tendrá lugar a las 12:00 horas en la Base “General Alemán Ramírez”, en Las Palmas de Gran Canaria.

El evento estará presidido por el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, y contará con la participación de todas las unidades que integran esta gran unidad militar. Al acto también está prevista la asistencia de autoridades civiles y militares, así como veteranos, granaderos de honor y familiares, incluidos los de aquellos efectivos que han resultado heridos o fallecidos en acto de servicio.

Creada en 2008, la Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) nació con el objetivo de integrar bajo una sola estructura operativa los medios necesarios para la maniobra, el apoyo logístico y la defensa del Archipiélago. Desde entonces, el Ejército de Tierra la considera una pieza clave para garantizar la seguridad y la estabilidad en un territorio considerado estratégico para España y Europa.