La Brigada Canarias XVI, la más joven del Ejército de Tierra, celebra su 18º aniversario

La Brigada Canarias XVI, la más joven del Ejército de Tierra, ha conmemorado este domingo, en la Base General Alemán Ramírez de Las Palmas de Gran Canaria, el 18º aniversario de su creación, acto que ha presidido el teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera.

La formación contó con la representación de unidades procedentes de Gran Canaria(Regimiento de Infantería Canarias 50, Grupo Logístico XVI y Batallón del Cuartel General XVI), Tenerife (Regimiento de Infantería Tenerife 49, Regimiento de Artillería de Campaña 93 y Batallón de Zapadores XVI) y Fuerteventura (Regimiento de Infantería Soria 9).

El desarrollo del acto comenzó con la revista por parte del teniente general Julio Salom acompañado por el general jefe de la brigada, Ricardo Esteban.

Posteriormente se ha leído la efeméride y se han impuesto condecoraciones y entregado la distinción honorífica de Granadero de Honor.

Fallecidos en acto de servicio

Tras una alocución del general Esteban se rindió homenaje a quienes murieron en acto de servicio y se entonó el himno de la Brigada, para finalizar con un desfile encabezado por el jefe del Regimiento de Infantería Canarias 50, el coronel Chamorro, ha informado el Ejército de Tierra en un comunicado.

La Brigada Canarias XVI fue creada el 1 de febrero de 2008. Con sede en Las Palmas de Gran Canaria, es la más joven del Ejército de Tierra, pero heredera de una tradición militar de más de cinco siglos en la defensa del archipiélago y de los intereses de España.

Desde su creación, ha participado de forma continuada en operaciones nacionales e internacionales, destacando sus despliegues en Afganistán, Líbano, Mali e Irak, dentro de misiones OTAN, de la Unión Europea y de Naciones Unidas.

Además, desarrolla una intensa labor en actividades de seguridad cooperativa, especialmente en Mauritania y Senegal, en el marco de la diplomacia de la defensa, así como una estrecha colaboración con países aliados y socios internacionales participando en ejercicios multinacionales.

En el ámbito nacional, ha sido un elemento clave en operaciones de apoyo a las autoridades civiles, como las operaciones 'Balmis', 'Baluarte', 'Cumbre Vieja', 'Centinela' y en la dana de Valencia, demostrando su capacidad de reacción ante emergencias sanitarias, volcánicas, medioambientales y de protección civil, destaca la nota.