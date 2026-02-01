El esperado premio de ‘El tiempo vuela’ tendrá dueño este lunes
El concurso vivirá su tarde más emocionante con el duelo definitivo entre el equipo ámbar, "Meeeeri", y el equipo turquesa, "Los Pardela"
La audiencia de Televisión Canaria vivirá este lunes 2 de febrero, a partir de las 16:30 horas, una entrega especial de ‘El tiempo vuela’ en la que uno de los equipos logrará batir a la máquina y llevarse el ansiado premio del programa. El concurso está presentado por Roberto Kamphoff.
El programa promete un enfrentamiento de alto voltaje entre dos parejas decididas a hacer historia. Por un lado, Víctor y Nieves, del equipo ámbar “Meeeeri”, pondrán a prueba su destreza y el temple necesario para alcanzar la victoria final.
Frente a ellos, Tony e Himar, del equipo turquesa “Los Pardela”, llegan dispuestos a demostrar su agilidad mental y reclamar su lugar en el concurso. Con nostalgia, conocimiento y rapidez mental como ingredientes principales, ‘El tiempo vuela’ se prepara para una tarde de competición al límite.
Un viaje por la cultura popular
Bajo la batuta de Roberto Kamphoff, el programa propone un recorrido por los hitos culturales y sociales que han marcado las últimas décadas en las Islas y en el resto del mundo. A través de su ingeniosa máquina del tiempo, el formato invita a concursantes y espectadores a viajar por nuestra historia más reciente. Mientras los participantes ponen a prueba sus conocimientos para abrir las cápsulas que esconden los premios, la audiencia desde casa se convierte en un jugador más, redescubriendo los momentos que han definido nuestra sociedad.
Este lunes, la tensión será palpable en el plató: ¿Lograrán Víctor y Nieves imponerse con el equipo "Meeeeri" o será el turno de Tony e Himar con "Los Pardela" para dar la sorpresa? Lo que es seguro es que la máquina del tiempo está lista para abrir su cápsula más especial y recompensar la agilidad de sus concursantes en una tarde que promete ser emocionante.
