Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gran Canaria verdePanes La IsletaConcurso de disfraces adultosPisos okupadosTiempo AEMET Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  2. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  3. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  4. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  5. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
  6. La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros
  7. Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones
  8. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios

La Brigada “Canarias” XVI conmemora este domingo su 18º aniversario en la Base General Alemán Ramírez

La Brigada “Canarias” XVI conmemora este domingo su 18º aniversario en la Base General Alemán Ramírez

Canarias cierra enero con seis fallecidos por ahogamientos, la mayoría por golpes de mar

Canarias cierra enero con seis fallecidos por ahogamientos, la mayoría por golpes de mar

El esperado premio de ‘El tiempo vuela’ tendrá dueño este lunes

El esperado premio de ‘El tiempo vuela’ tendrá dueño este lunes

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La regulación del uso del móvil reduce la conflictividad en las aulas

La regulación del uso del móvil reduce la conflictividad en las aulas

Conducen a Cabo Verde a tres personas, una fallecida, tras el naufragio de su velero cerca de Canarias

Conducen a Cabo Verde a tres personas, una fallecida, tras el naufragio de su velero cerca de Canarias

El ‘boom’ económico pospandemia lleva el empleo a su récord pero crea pocos negocios

El ‘boom’ económico pospandemia lleva el empleo a su récord pero crea pocos negocios

Ricardo Melchior, tecnología ‘alemana’ para transformar Canarias en una comunidad competitiva

Ricardo Melchior, tecnología ‘alemana’ para transformar Canarias en una comunidad competitiva
Tracking Pixel Contents