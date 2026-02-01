¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos

Amanecerá el Archipiélago con el cielo cubierto. Las nubes no solo taparán el sol en buena parte de las islas, sino que abrierán la jornada con amenaza de chubascos y rachas de viento que comenzarán a intensificarse desde primera hora de la mañana. Este lunes 2 de febrero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la previsión de cielos nubosos, lluvias débiles y vientos con intervalos fuertes, especialmente en medianías, zonas altas y vertientes expuestas.

Si bien el pronóstico no anticipa grandes tormentas, sí se recomienda precaución en zonas de costa, carretera y cumbre, sobre todo en puntos de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma, donde las rachas de viento y los chubascos pueden ser más notables a lo largo del día.

Nubosidad generalizada y lluvias débiles

Desde el norte de Gran Canaria hasta las laderas de La Gomera, el patrón se repite: cielos nubosos durante buena parte del día, con tendencia a despejar al final de la tarde en algunas zonas. En Gran Canaria, las precipitaciones podrían presentarse de forma débil o moderada en el norte e interior, mientras que en las costas se espera algo más de estabilidad.

La situación se repite en Tenerife, donde el frente frío deja lluvias ocasionales sobre todo en la vertiente norte, sin descartar algún chubasco aislado en el resto de zonas. En las cumbres del Teide, el viento soplará con intensidad, alcanzando rachas de hasta 90 kilómetros por hora en algunas zonas elevadas.

Temperaturas suaves en costa

Las mínimas se mantienen estables en las islas capitalinas: 18 °C en Las Palmas de Gran Canaria y 17 °C en Santa Cruz de Tenerife. Las máximas no superarán los 23 °C en la mayoría de las islas, con descensos moderados en zonas altas como la Caldera de Taburiente o la cordillera dorsal de Tenerife.

En Lanzarote y Fuerteventura, aunque el viento será protagonista en horas centrales, las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas de 22 °C y mínimas alrededor de los 15 °C.

El mar también se revuelve

En aguas costeras, la Aemet prevé una mar de fondo del noroeste con olas de hasta tres metros, especialmente en el suroeste del Archipiélago. El viento en el mar oscilará entre fuerza 2 y 5, aunque podría alcanzar fuerza 6 en zonas expuestas desde la noche.

Esta combinación de viento, oleaje y lluvia hace recomendable evitar actividades náuticas o senderismo en zonas acantiladas, especialmente en islas como El Hierro, La Palma o La Gomera, donde las condiciones meteorológicas serán más adversas.

Previsión por islas

Gran Canaria: Intervalos nubosos, con lluvias débiles o moderadas en el norte e interior. Viento flojo aumentando por la tarde con posibles rachas fuertes.

Intervalos nubosos, con lluvias débiles o moderadas en el norte e interior. Viento flojo aumentando por la tarde con posibles rachas fuertes. Tenerife : nubosidad y lluvias en el norte. Rachas muy fuertes en el Teide. Temperaturas en descenso en cumbres.

: nubosidad y lluvias en el norte. Rachas muy fuertes en el Teide. Temperaturas en descenso en cumbres. Lanzarote y Fuerteventura : cielos más cubiertos por la mañana, con lluvias débiles y viento moderado del noroeste.

y : cielos más cubiertos por la mañana, con lluvias débiles y viento moderado del noroeste. La Palma : nubosidad en el norte con chubascos en primera mitad del día. Viento fuerte en cumbres.

: nubosidad en el norte con chubascos en primera mitad del día. Viento fuerte en cumbres. La Gomera : cielos nubosos con lluvias localmente moderadas. Viento moderado a fuerte por la tarde.

: cielos nubosos con lluvias localmente moderadas. Viento moderado a fuerte por la tarde. El Hierro: jornada revuelta con precipitaciones dispersas y rachas de viento que pueden ser muy intensas en zonas altas.

Un frente más invernal

A diferencia de los días anteriores, en los que el tiempo había dado tregua, este lunes Canarias se encuentra bajo la influencia de una masa de aire frío y húmedo que no solo traerá precipitaciones leves, sino un ambiente más propio del invierno que del incipiente febrero primaveral que muchos esperaban.

La Aemet no ha emitido avisos por fenómenos adversos, pero sí recalca la necesidad de extremar la precaución en zonas donde el viento pueda arremolinarse y generar problemas de circulación o riesgo para actividades al aire libre.