Pedro Alfonso: «La mejora del poder adquisitivo no puede venir solo de subir salarios»

¿Qué gran meta tiene para este segundo mandato en la presidencia de la CEOE-Tenerife?

Bueno, primero consolidar. Hemos conseguido consolidar el tejido empresarial como organización y eso es fundamental. Tenemos un buen equipo, hay que consolidarlo y creo que es importante incorporar gente joven y mujeres y gente que tenga proyectos.

¿Ha conseguido pacificar el tejido empresarial después de algunos momentos convulsos en el inicio del anterior mandato?

Bueno, se ha consolidado solo. Yo creo que yo soy solamente la imagen de un grupo. Sigue habiendo debate y es sano que lo haya pero con respeto. Yo creo que aquí es importante saber que todos tenemos una opinión y que al final hay que buscar el interés general por encima de todo lo demás.

No ha tenido alternativa para su reelección, algo que parece que no va a pasar en el ámbito nacional.

Tenemos un equipo fuerte y con un apoyo unánime. No hemos tenido alternativa pero tampoco hemos tenido discusión que es también importante. A nivel nacional parece que hay candidaturas alternativas, pero es verdad que creo que Antonio Garamendi está bien consolidado. Es una persona que da el 100%. Yo creo que revalidará sin problema.

La Cámara de comercio también está en proceso de renovación de su presidencia, ¿qué valoración hace del proceso?

Nosotros como institución no nos metemos en las elecciones a las Cámaras de Comercio. Sí es cierto que es el tejido empresarial el que vota. Han habido varios candidatos que se están postulando para la presidencia. Nosotros los respetamos a todos, pero desde nuestro punto de vista, lo importante es mantenernos neutrales y mantener el apoyo con los siete que tenemos por ley de nombramiento al pleno en función de las propuestas que nos hagan. Hay que tener en cuenta que las cámaras son entidades públicas dependientes del Gobierno de Canarias, es decir, que no representa el mundo empresarial más allá de las encomiendas que le haga el gobierno para hacer servicios a la empresa. Nosotros desde el punto de vista de la unidad empresarial estamos aquí para buscar que las cámaras estén todos los sectores representados y todas las grandes empresas que pueden aportar valor a esa institución.

¿Cuáles son los principales retos que tiene Canarias este año?

Primero recuperar algo que hemos perdido en silencio y que hay que poner encima de la mesa. Hemos perdido riqueza, capacidad de productividad e interlocución con Europa. Europa está cambiando, hay una política nueva de inversión donde Canarias no va a ser muy competitiva si no nos ponemos a ello. Tenemos la sensación de que hemos perdido pujanza en el REF, hemos perdido capacidad de inversión, de atracción de inversiones y sobre todo hemos perdido productividad. Mientras Europa avanza, quizá menos que otros lugares, pero va firme, nosotros cada vez nos alejamos más.

¿Cómo afecta el nuevo incremento del SMI a las empresas en Canarias?

Hay empresas que se pueden permitir ir a una subida de salario mínimo sin problemas. De hecho esas empresas no tienen salarios mínimos en sus empresas. Pero hay muchas que no pueden acometerlo sin que mejore la productividad. Y si encima nos encontramos con que ya tenemos en Canarias el Salario Mínimo en el 70% del salario medio y nos siguen presionando sin que mejore de la productividad de las empresas, hay muchas que no van a terminar de levantar la cabeza nunca. Hemos pedido por activa y por pasiva bajar las expectativas con lo de salario mínimo porque tenemos que sostener ese empleo y que sea viable. Las familias han perdido capacidad adquisitiva en los últimos años porque han aumentado los precios de la vivienda, de los alquileres y les han subido los impuestos. Nosotros cuando le proponemos al Gobierno de Canarias que estudie una bonificación a las rentas del trabajo en el REF es para que, sin que haya más costes para las empresas, se pueda revertir esa falta de disponibilidad que no solamente tiene que venir aumentando de manera unilateral los salarios.

Su propuesta es que la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores no puede hacerse solo con esfuerzo por parte de las empresas sino también de las administraciones.

Canarias este año ya ha aprobado la deflactación del IRPF en los presupuestos pero el Estado no lo ha hecho. Entonces, no tiene razón de ser. De alguna manera, Estado al no tener presupuesto y pues va gestionando la recaudación y va dotando los presupuestos en función de cómo va la recaudación. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, es decir, en un escenario a corto plazo donde se acaban los fondos europeos, donde la recaudación deja de subir porque ha estado subiendo por la inflación, no porque mejore la productividad del país. Nos vamos a encontrar en un momento dado en un colapso de exceso de gasto y de contención en los ingresos. Y puede que exista la tentación de subir la presión fiscal más todavía. Y Canarias, no nos olvidemos, siempre ha sido una economía que ha necesitado del incentivo fiscal para traer inversión y para que las empresas se consoliden. Nos dejaría en una situación complicada.

¿Está preparada Canarias para un escenario de vacas flacas en el turismo como ya ha advertido la Consejería de Turismo?

Hombre, yo el mensaje no lo veo tan dramático. Estamos hablando de 18 millones de personas que vienen al año a visitarnos. Sí que es verdad que hemos detectado que los días de estancia van bajando pero todavía el gasto turístico se está manteniendo. Tenemos que buscar fórmulas para que la gente tenga más atractivo en que gastar en Canarias, que venga con ganas de estar un poco más de tiempo y bueno, si hay algunos mercados que tienen problemas y la gente ahorra más o viaja menos, pues tenemos que buscar mercados alternativos que nos compensen.

¿Nos tenemos que desacostumbrar a esos récord de empleo que se han venido produciendo en los últimos años?

Yo los datos de la EPA no los veo tan positivos. Hemos creado en España 600.000 puestos pero también es cierto que Canarias tiene el doble prácticamente de la tasa de paro que Madrid. Insisto, si no somos capaces con lo que tenemos de bajar esa tasa de paro en torno al 13%, es porque algo estamos haciendo mal. Y cuando digo eso, digo ¿por qué en Canarias no se acomete una batida importante en la economía sumergida? ¿Por qué seguimos teniendo el récord en el absentismo laboral? ¿Por qué seguimos teniendo estos problemas de productividad? ¿Por qué la burocracia no permite sacar más proyectos adelante? Al final decimos que tenemos una máquina con los engranajes rotos y no somos capaces de repararlos. ¿Quién es el responsable de todas esas partes? ¿La administración pública o la privada? Yo creo que la pública y no veo que haya una conciencia y un compromiso claro de reducir y de mejorar la carga regulatoria.

¿ Qué medidas son necesarias para mejorar la productividad?

Primero el compromiso de todos, esto es un problema de corresponsabilidad, o sea, la productividad es la fábrica de riqueza. Sin productividad no se fabrica riqueza, porque se la come la inflación, la ineficiencia y los sobrecostes. Hay que invertir por parte de las empresas, hay que gestionar mejor por parte de las empresas, hay que gestionar el talento de nuestros trabajadores, hay que motivarlos, pero hay que hacerlo todo. Nosotros no queremos que las personas hagan más por el mismo salario. Lo que queremos es que tengamos capacidad de crecimiento para que podamos hacer más, porque si la capacidad de una empresa es del 60 % y pueda ser un 80%, ¿por qué no lo va a hacer? Además es legítimo. Y hay otra cosa importante, si la productividad mejora la recaudación del estado mejora por lo cual no tiene que subir los impuestos a los demás y no recauda más por la actividad. Por eso nosotros le hemos pedido al gobierno de canarias que mejore la productividad para que pueda bajar el IGIC a la familia. Entonces, veces esa ceguera de modelo no la entendemos muy bien. Pero insisto, si todos nos ponemos a trabajar es para que seamos constructivos. Con líneas rojas no vamos a ningún lado.

¿Es más fácil crear empresas en Canarias o mantenerlas?

A nivel de micropymes y autónomos hay cierta sencillez en actividades normales. Las actividades clasificadas que necesitan de la administración antes de ponerse en marcha son muy complicadas. No hay predisposición de la administración ni en Canarias ni en España para abrir empresas. Hay un exceso de control que a veces llega al intervencionismo. Se debería invertir menos en el control previo y más en la inspección a posteriori. Así avanzaríamos muchísimo más. Yo sigo leyendo que la riqueza hay que distribuirla, distribuir pobreza nadie quiere.

Sin embargo, en Canarias se ha incrementado la desigualdad, ¿están fallando los mecanismos de redistribución?

Nosotros estamos muy orgullosos de los acuerdos de negociación colectiva porque este último año hemos pactado aumentos por encima del 3% y la inflación se quedó en el 2,8%. Se ha mejorado el poder adquisitivo de las familias. Pero la redistribución de la renta la hace la administración pública y selecciona cuál es el modelo. Lo que no podemos decir es que sistemáticamente la inversión de los últimos años no se ha hecho y que proyectos que están para generar empleo y más riqueza y que mejoran el estado del bienestar no se cumplan. No podemos quejarnos de que no hay actividad económica cuando todo esto no se desarrolla.

¿Cree que el Gobierno de Canarias señala a las empresas para fomentar la redistribución sin hacer su parte?

Claro, es muy sencillo pedirle a los empresarios que bajen sus beneficios y suban los salarios sin aumentar la productividad. Y bastante más difícil decir que se comprometen a invertir más y a generar más actividad económica. Hay que tener corresponsabilidad. Dejarnos de acusarnos unos a otros y ponernos a trabajar.