'Nadie te amará', una película sobre maternidad 'made in' Canarias con protagonistas locales

«Años después de tomar una decisión irreversible sobre su maternidad, Nuria lleva una vida tranquila, ocultando un pasado que la consume en silencio. Pero cuando un inesperado reencuentro reabre viejas heridas, se ve obligada a enfrentar las decisiones que marcaron su vida y los fantasmas de una maternidad que nunca pudo dejar atrás».

Esta es la premisa de la que parte la película Nadie te amará, dirigida por el cineasta canario Pedro Pérez, que el pasado viernes 23 de enero finalizó su rodaje en Gran Canaria. Una historia que se sucede entre los paisajes isleños, como viene ocurriendo en recientes producciones, tanto nacionales como internacionales, pero que, a diferencia de la mayoría, cuenta con personajes canarios como protagonistas, preservando el acento de la tierra.

«Cuando las producciones vienen a rodar aquí, Gran Canaria no es Gran Canaria, es un paisaje de ciencia ficción o es otros países como Cuba, Marruecos o México. Ha habido producciones de grandes plataformas como Netflix o de grandes productoras como Paramount y, aunque ruedan aquí, lo hacen con esa cosa de que somos otro país, otra identidad», reflexiona Pérez.

La isla deja de ser solo un telón de fondo que ofrece un clima agradable y ventajas fiscales y su idiosincrasia se pone en el centro para reivindicar que el Archipiélago es mucho más que su folclore: «La identidad en Canarias no es un timple o una folía» subraya el director.

El cineasta también recalca el papel de la mujer como uno de los pilares del ADN isleño. Así, la maternidad aparece como uno de los temas principales del largometraje, que refleja la perspectiva de «Canarias como sociedad matriarcal», en sus palabras.

En lo que se refiere a la gestación subrogada, desde esta producción tratan de acercarse a ello con la mayor sensibilidad posible, para lo que se han servido de expertos que los asesoren en esta delicada cuestión.

«Es un tema tan complicado de abordar, hay muchas perspectivas. Desde mi punto de vista, estoy totalmente en contra. Al final va en contra de los derechos humanos y en muchos países es una práctica que está prohibida», manifiesta Pérez.

Nadie te amará nace del interés por las mencionadas temáticas y también de la necesidad «de abordar y defender la complejidad de los tiempos que nos ha tocado vivir», tal y como explica su director. También se centra en explorar un mundo que está inevitablemente moldeado por las redes sociales y por los influencers, que condicionan desde gustos y tendencias hasta ideologías y formas de sentir.

Cine independiente

Le película se filmó en apenas dos semanas, a las que hay que sumar varias jornadas previas en noviembre de 2025, un calendario «intenso y condensado» que obligó al equipo a trabajar con especial precisión. Un esfuerzo que, según Pérez, responde en parte al carácter independiente de la película, levantada con recursos limitados pero con una clara ambición creativa.

Con el rodaje ya concluido, el largometraje encara ahora la fase de montaje y postproducción. La intención del equipo es diseñar un recorrido que pase primero por festivales antes de su estreno: «El camino natural de una película es ese», explica el director, que manifiesta su deseo de que la obra pueda presentarse también en salas canarias.

El proyecto ha iniciado conversaciones y principios de acuerdo con alguna plataforma, lo que podrá abrir distintas vías de difusión. Si no surgen contratiempos, la previsión es que Nadie te amará vea la luz a finales de 2026, iniciando entonces su andadura por el circuito de festivales.

Papel de las instituciones

Pérez aprovecha el momento para reflexionar sobre el papel de las instituciones en el cine hecho en las Islas. Reconoce que existen apoyos -ellos han tenido el del Ayuntamiento de Arucas y del Cabildo de Gran Canaria-, aunque pone el foco en que siguen siendo insuficientes y, sobre todo, en la incomprensión por parte de la sociedad en la que, en sus palabras, «se ha instalado la idea de que el cine es un lujo subvencionado».

Siguiendo la reflexión del cineasta, esta percepción no tiene en cuenta el hecho de que las ayudas públicas revierten directamente en los cientos de profesionales que participan en una producción, en este caso, canarios, técnicos, intérpretes y trabajadores de distintos sectores que sostienen una industria cultural que también genera empleo y retorno económico.

Así, en un contexto de creciente polarización y debate constante, el cineasta defiende la necesidad de mirar todo el texto y no quedarse en «discutir la coma». Para él, películas como Nadie te amará son el resultado de años de trabajo, de cambios personales y de un empeño por contar historias desde Canarias con una voz propia que conserve la riqueza de la tierra. Un gesto que, más allá de la pantalla, busca abrir conversaciones incómodas pero necesarias sobre identidad, maternidad y los dilemas éticos de los tiempos que corren.