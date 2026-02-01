Problemas en un vuelo en Canarias: un avión necesita desviarse para atender urgentemente a un pasajero con problemas médicos
La aeronave, que hacía la ruta Gran Canaria-Madrid, tuvo que aterrizar en Lanzarote
Nueva incidencia en un vuelo en Canarias, en este caso relacionada con los problemas médicos de un pasajero.
Este domingo, un avión de Iberia Express que hacía la ruta Gran Canaria-Madrid tuvo que ser desviado a Lanzarote tras solicitarlo la tripulación por los problemas de un pasajero.
Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, la tripulación les comunicó que necesitaban desviarse a dicho aeródromo "para atender de forma urgente a un pasajero con problemas médicos importantes".
En vista de la situación, los controladores les facilitaron el descenso continuado y la aproximación directa con prioridad a pista 03, a la vez que coordinaron con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.
Los controladores le desean una pronta recuperación al pasajero afectado.
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
- Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
- La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros
- Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios