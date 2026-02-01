Obras Públicas licita actuaciones en Canarias por casi 400 millones en menos de un mes

Intensa actividad en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias desde el final del pasado año. En menos de un mes –25 de diciembre a 23 de enero– el departamento que dirige el consejero Pablo Rodríguez ha puesto en liza actuaciones por valor de casi 400 millones de euros (385.669.938,95). De las 20 convocatorias, cinco se corresponden con atajar la emergencia habitacional que padece del Archipiélago y otras seis, dirigidas a la mejora de la red viaria, consumen la mayor parte de los recursos (77,6%).

Las mejoras de vías incluidas en este paquete de licitaciones responden a demandas históricas: el tercer carril de la carretera del Norte de Tenerife, la ampliación de la autovía del Sur de Gran Canaria y la mejora de la movilidad para el acceso al aeropuerto y Caleta de Fuste en el caso de Fuerteventura.

Aeropuerto-Pozo Negro

La Navidad trajo bajo el brazo una de las más prolongadas demandas de los ciudadanos de Fuerteventura: el tramo Aeropuerto-Pozo Negro de la autovía Norte-Sur de Fuerteventura. La dotación es de 215.924.834,98 euros para construir nuevos enlaces que mejorarán la conexión con la FV-2, la FV-413 y la FV-50. Acceder al aeropuerto será más fácil, y también a núcleos turísticos como Caleta de Fuste y varias zonas habitadas del municipio de Antigua. Justo con el inicio del año, esta vía volvió a ser objeto de la publicación de otro concurso público. Precisamente para el control y la vigilancia de la zona durante el desarrollo de las obras (4.245.333,66 euros).

Guamasa-aeropuerto

La segunda actuación más cuantiosa tiene por protagonista la construcción del tercer carril en la autovía del Norte de Tenerife. En concreto, se trata del tramo entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte. La licitación, también alumbrada el 25 de diciembre, cuenta con una financiación de 66.401.344, 71 euros. Como en el caso anterior, una segunda licitación se destina a dar cobertura al control y vigilancia de las obras. Se abrió el plazo el 30 de diciembre y está dotada con 2.662.116,34 euros.

La Estrella-Las Terrazas

Pocos días después –29 de diciembre– quedó abierto el plazo para la recepción de propuestas encaminadas a ampliar la capacidad de la autovía del Sur de Gran Canaria a su paso por el municipio de Telde (La Estrella-Las Terrazas). El presupuesto inicial está fijado en 9.439.864,65 euros. Como ocurre con las dos anteriores, la vigilancia y control de las obras se licita aparte (737.913,94 euros) y la convocatoria arrancó, como en el caso de la carretera majorera, el día 1 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria

El capítulo de vivienda lo abre, por orden de valor de licitación, la construcción de 168 viviendas protegidas, garajes, locales y trasteros en la frontera entre los barrios de Casablanca III y La Paterna de Las Palmas de Gran Canaria. El suelo sobre el que se construirán ocupa 11.244 metros cuadrados, licita la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) por 29,2 millones de euros y el plazo de ejecución, incluida la urbanización del entorno, es de 30 meses.

Santa Cruz de Tenerife

El populoso barrio de Añaza es el marco para la segunda licitación más cuantiosa, en este caso para rehabilitación de vivienda. El órgano licitador es el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). La base de licitación está fijada en 11.865.384,16 euros y la actuación está subdividida en cinco lotes diferenciados. La financiación la propicia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (el PRTR, nutrido con los fondos Next Generation de la Unión Europea).

Arona, Adeje y Guía de Isora

Las tres localidades del sur-suroeste de Tenerife son marco de sendas promociones del Icavi. En el caso de la primera, la base de la licitación se sitúa en los 11.409.610,47 euros para la construcción de 59 viviendas y plazas de garaje en la parcela Marazul de la calle Astrón. En las parcelas 3A y 3B de Armeñime –entre las calles Antonio Machado, Pedro García Cabrera y Miguel Hernández–, Adeje, se levantarán otras 51 casas y plazas de garaje con una dotación de salida para las empresas interesadas en la puja de 8.326.335,84 euros. Cierra la terna de actuaciones contempladas en el expediente, la edificación de otras 24 viviendas y plazas de garaje en la calle Norte de Guía de Isora, con un presupuesto de 4.148.036,24 euros. Las tres iniciativas suman en conjunto 23.883.982 de euros procedentes del PRTR y los plazos de presentación de propuestas se abrieron en días consecutivos; 21, 22, y 23 de enero.

Frontera

La empresa pública Visocan licitó el día de Navidad la construcción de 24 viviendas protegidas en el municipio herreño de Frontera. El presupuesto base es de 5.160.417,73 euros que también deben servir para la habilitación de 27 plazas de garaje, 21 trasteros y las obras de urbanización del área en el que se erigirán las casas. El plazo para la recepción de ofertas quedó cerrado el domingo 25 de enero a las 13.00 horas.

Rehabilitación energética

El más extenso capítulo por número de actuaciones lo protagoniza la rehabilitación energética. La eficiencia es uno de los vectores principales para el ahorro de energía y, por tanto, para la contención de las emisiones a la atmósfera de gases nocivos. En Candelaria son 108 los inmuebles que se verán beneficiados por un presupuesto de licitación de 5.518.031,27 euros. La lista es larga: Adeje, 80 viviendas (3.274. 668,77 euros); Santa Lucía de Tirajana, 73 (2.116.975,04); Mogán, 42 (2.027.800,07); Puerto del Rosario, 50 (1.449.153); El Rosario, 36 (940.845,08); Valsequillo, 20 (400.154,90), y Valleseco, diez (237.937,14 euros).

Puerto de Tazacorte

Aparte de todas las licitaciones mencionadas, la Mesa de Contratación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha resuelto que sea la empresa Acciona Construcción la que se encargue de ejecutar las obras de ampliación del contradique del puerto de Tazacorte (La Palma). El presupuesto base fue de 7.070.356,92 euros, que la oferta ganadora redujo hasta los 5.838.000,06 euros (sin IGIC). El objetivo es incrementar la seguridad frente al oleaje y optimizar las labores en el recinto portuario. El éxito en la consecución de dichas metas determinará el protagonismo de la infraestructura en la conectividad marítima y el crecimiento económico de la isla.

La obra contempla la prolongación del contradique en dos tramos que suman 130 metros de longitud, 102 metros en prolongación del espigón existente y 28 metros perpendiculares, así como la demolición parcial de 34 metros del espigón actual.