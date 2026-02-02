La Aemet prevé este lunes una jornada con rachas muy fuertes de viento en Canarias
Las temperaturas estarán en ligero descenso en zonas de interior
El fuerte viento será el protagonista este lunes, 2 de febrero, en Canarias, donde se esperan rachas muy fuertes de viento. Las zonas más afectadas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), serán el noroeste en altas cumbres de Tenerife y La Palma, sin descartarlas ocasionalmente en vertientes expuestas de las islas de mayor relieve.
En el resto, se esperan intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas, donde hay probabilidad de precipitaciones débiles o localmente moderadas, siendo menos probables y de carácter más disperso en el resto de vertientes.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios en costas, pero estarán en ligero descenso en zonas de interior, siendo moderado a notable en zonas altas.
También habrá viento moderado del noroeste, que se intensificará por la tarde con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.
Aviso amarillo para el martes
A nivel marítimo, la situación parece que se complicará el martes, día 3. De hecho, la Aemet tiene previsto activar el aviso amarillo en las islas de La Palma y Lanzarote por fenómenos costeros adversos.
En concreto, se espera mar combinada del NW con olas que podrán alcanzar los cuatro metros.
