¿Habrá primera noche de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria debido a las lluvias?

Tras un fin de semana, especialmente el domingo, con cielos despejados, las lluvias han vuelto a Canarias en la tarde de este lunes, 2 de febrero. En Gran Canaria la lluvia no ha parado, concretamente en la zona norte, donde esta noche esta previsto la celebración de la primera gala del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Muchos carnavaleros miran al cielo temerosos que la meteorología suspenda el acto de las carnestolendas, como ya ha sucedido este año. Por ahora -en el momento de esta publicación- el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha suspendido el acto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes una jornada marcada por los intervalos nubosos en Canarias, con pocos cambios en las temperaturas y un protagonismo especial del estado del mar. El viento soplará de componente norte con intensidad moderada, alcanzando fuerza 4 o 5, e incluso 6 de forma local en zonas del sureste y suroeste durante la tarde, aunque tenderá a amainar a partir de la madrugada.

En el litoral, se espera marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final del día. El mar de fondo del noroeste aumentará rápidamente, con olas de entre 3 y 4 metros, que podrán situarse temporalmente entre 4 y 5 metros en el norte de las islas desde la noche y hasta la mañana siguiente, por lo que se recomienda extremar la precaución en actividades marítimas y zonas costeras expuestas.

LANZAROTE — Nubosidad variable sin cambios térmicos

Intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste disminuyendo a flojo a partir de la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 21

FUERTEVENTURA — Cielos con intervalos nubosos

Predominio de intervalos nubosos, especialmente de nubes altas por la tarde. Temperaturas estables. Viento del noroeste perdiendo intensidad y quedando flojo al final del día.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 22

GRAN CANARIA — Más nubes en el norte y sur

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte a primeras horas y en el sur durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso. Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente noreste, disminuyendo a flojo por la tarde.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE — Nubosidad a menos por la tarde en el norte

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el norte durante la tarde. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las máximas. Viento del noroeste disminuyendo y girando a oeste desde el mediodía; en cumbres centrales, intervalos de viento localmente fuerte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 / 22

LA GOMERA — Nubes altas por la tarde

Intervalos nubosos con predominio de nubes altas en la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte disminuyendo y girando a noroeste a partir del mediodía.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 22

LA PALMA — Nubosidad variable y viento a la baja

Intervalos nubosos con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas estables. Viento del noroeste disminuyendo y girando a flojo del oeste a partir del mediodía.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 21

EL HIERRO — Ambiente fresco en zonas altas

Intervalos nubosos con predominio de nubes altas durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte disminuyendo y girando a noroeste a partir del mediodía.

Noticias relacionadas

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 16