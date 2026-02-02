Educación impulsa el Bachillerato Internacional en la enseñanza pública canaria

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, avanza en la implantación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en la red pública del archipiélago, una iniciativa que refuerza la apuesta por la excelencia educativa y la proyección internacional del alumnado canario.

La implantación se iniciará mediante un programa piloto en dos institutos públicos, el IES El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, y el IES El Rincón, en Las Palmas de Gran Canaria, que se encuentran actualmente en proceso de acreditación como centros solicitantes ante la Organización del Bachillerato Internacional. Ambos institutos serán los primeros centros públicos de Canarias en ofertar este programa, reconocido a nivel mundial como una de las vías de acceso más sólidas y exigentes a la educación superior.

En este sentido, Poli Suárez explicó que "la llegada del Bachillerato Internacional a la red pública supone un paso muy relevante para el sistema educativo canario, porque amplía oportunidades reales para el alumnado con motivación y capacidad de compromiso, independientemente de su contexto social o económico". El consejero añadió que "este proyecto responde a una demanda real que existía en Canarias y vamos a trabajar para que crezca en los próximos años, en línea con los proyectos innovadores que venimos desarrollando en la Consejería".

Este nuevo programa se concibe como una propuesta educativa de alto nivel académico que busca formar alumnado con pensamiento crítico, capacidad de investigación y argumentación, autonomía en el aprendizaje y una sólida base ética ante los retos del mundo actual. Se trata de un modelo reconocido internacionalmente por su rigor y por ofrecer una preparación sólida para el acceso a la educación superior, tanto en el ámbito nacional como internacional.

El pilotaje inicial contempla un total de ochenta plazas, distribuidas entre las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. El procedimiento de acceso permitirá la participación de alumnado procedente de cualquier isla, reforzando así el carácter autonómico del programa.

La implantación del Bachillerato Internacional en la enseñanza pública canaria, llevada a cabo por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Innovación e Inclusión que coordina David Pablos, se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027 de la Consejería, que sitúa la excelencia educativa, la equidad, la inclusión y la innovación como principios vertebradores del sistema. En este contexto, la iniciativa se concibe como una ampliación de las oportunidades formativas en la red pública, incorporando un programa de prestigio internacional.

Entre los pilares del programa destaca también el fortalecimiento del aprendizaje de lenguas extranjeras y de la dimensión intercultural del Bachillerato, en coherencia con las líneas educativas que ya se desarrollan en Canarias. En este sentido, el proyecto da continuidad al recorrido formativo de parte del alumnado procedente de itinerarios con enseñanza en lenguas extranjeras, reforzando una formación abierta y conectada con contextos educativos internacionales.

Con esta iniciativa, Canarias se suma al despliegue progresivo del Bachillerato Internacional en centros públicos que ya se está desarrollando en otras comunidades autónomas. La Consejería refuerza así su objetivo de ofrecer una educación pública de calidad que permita al alumnado canario desarrollar su talento y proyectar su futuro académico y personal dentro y fuera del archipiélago.