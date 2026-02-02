Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gran Canaria verdeIncendio TeldeConcurso de disfraces adultosPisos okupadosTiempo AEMET Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  2. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  3. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  4. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  5. La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros
  6. Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones
  7. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
  8. Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Aemet prevé este lunes una jornada con rachas muy fuertes de viento en Canarias

La Aemet prevé este lunes una jornada con rachas muy fuertes de viento en Canarias

Rusia blanquea gasoil en España a través de Marruecos y Canarias

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Obras Públicas licita actuaciones en Canarias por casi 400 millones en menos de un mes

Obras Públicas licita actuaciones en Canarias por casi 400 millones en menos de un mes

La Brigada Canarias XVI celebra su 18º aniversario con unidad y proyección internacional

La Brigada Canarias XVI celebra su 18º aniversario con unidad y proyección internacional

¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos

¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos

'Nadie te amará', una película sobre maternidad 'made in' Canarias con protagonistas locales

'Nadie te amará', una película sobre maternidad 'made in' Canarias con protagonistas locales
Tracking Pixel Contents