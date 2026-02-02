El Gobierno de Canarias autoriza una inversión 31,8 millones para las obras de un nuevo edificio para terapias avanzadas en el Hospital Doctor Negrín

El nuevo edificio albergará un equipo de protonterapia y un ciclotrón, indispensables para mejorar la atención a los pacientes oncológicos y dejar de depender del exterior para disponer de radiofármacos.

Los tratamientos de protonterapia han demostrado su eficacia contra el cáncer y están especialmente indicados en pacientes con larga supervivencia, en especial en la edad pediátrica.

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 31.803.838,55 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación de las obras de construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará tanto un equipo de protonterapia como un ciclotrón, para la producción de radiofármacos.

El expediente del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario Doctor Negrín cuenta con proyecto aprobado desde finales de 2025 y se contratará mediante procedimiento abierto de adjudicación y regulación armonizada, para su ejecución en tres anualidades, con la siguiente distribución del presupuesto de licitación: 4.093.275,68 euros, en 2026; 15.979.168,38, en 2027 y 11.731.394,49 euros, en 2028.

La construcción de este nuevo edificio es indispensable para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia, que no se ofertan actualmente en ningún hospital público del país, y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de Canarias de centros peninsulares.

La protonterapia figura entre los tratamientos que han demostrado su eficacia contra el cáncer porque utiliza protones, en vez de rayos X o electrones, y permite una liberación localizada de la radiación, lo que adquiere especial relevancia en pacientes con larga supervivencia, especialmente en la edad pediátrica.

Actualmente, en España no existe ningún equipo de protonterapia en la sanidad pública y solo se dispone de dos en la sanidad privada, lo que hace que el número de pacientes que se benefician de este tratamiento sea muy limitado.

En respuesta a esta situación, y de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas inmersas en la actualidad en la implantación de esta tecnología, la Consejería de Sanidad ha previsto la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Doctor Negrín.

En cuanto al ciclotrón, se trata de una avanzada tecnología que desempeña un papel vital en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Los isótopos que produce, carbono-11 y yodo-124, se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, lo que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes y lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz.

La incorporación de esta infraestructura sitúa al centro hospitalario como un referente en medicina nuclear y diagnóstico avanzado a nivel nacional.