La Aemet advierte de "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes" por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un episodio meteorológico adverso caracterizado por "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes", fuertes rachas de viento y un importante temporal marítimo que afectará principalmente al tercio sur de la Península Ibérica, así como a puntos del oeste peninsular. El fenómeno comenzará mañana, miércoles 4 de febrero, y se prolongará, al menos, hasta el jueves 5, con una alta probabilidad de ocurrencia, superior al 70%, según el aviso especial de la Aemet de ayer lunes.

Según los últimos análisis meteorológicos, la situación podría tener un impacto significativo, especialmente en zonas donde el suelo ya se encuentra muy saturado tras semanas de precipitaciones continuadas.

Un patrón atmosférico persistente en el Atlántico

La Aemet explica que, durante las últimas semanas, el patrón sinóptico sobre el Atlántico se ha mantenido prácticamente estacionario. Este escenario ha estado dominado por una circulación polar intensa, desplazada hacia latitudes medias, lo que ha favorecido el paso sucesivo de borrascas atlánticas y sus frentes asociados por el entorno de la Península Ibérica.

Como consecuencia, buena parte del territorio ha registrado episodios recurrentes de lluvias, acompañados de vientos intensos de componente oeste y temporal marítimo, una dinámica que continuará en los próximos días y que se intensificará con la llegada de una nueva borrasca de gran extensión.

La borrasca Leonardo, clave del episodio

El empeoramiento de las condiciones meteorológicas estará asociado a la borrasca Leonardo, un sistema de bajas presiones que se situará de forma casi estacionaria al noroeste de Galicia hasta el fin de semana. Desde esa posición, su flanco meridional canalizará hacia el sur peninsular una masa de aire de origen tropical, con un contenido de humedad muy elevado y valores de agua precipitable anómalos para esta época del año.

Este aporte de aire cálido y húmedo será el detonante de precipitaciones localmente fuertes, continuas y persistentes, especialmente en Andalucía, donde las condiciones previas del terreno incrementan el riesgo de escorrentías, crecidas de cauces y deslizamientos de tierra.

Miércoles 4: el día más adverso del episodio

La jornada del miércoles 4 de febrero será, previsiblemente, la más complicada del episodio. Coincidirán la llegada de la masa templada y húmeda con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo, que se caracterizarán por su gran extensión y por avanzar de forma paralela al flujo de niveles bajos, que irá ganando intensidad a lo largo del día.

Este patrón favorecerá lluvias intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular. La Aemet destaca como áreas especialmente afectadas Grazalema, la serranía de Ronda y el entorno del Estrecho de Gibraltar, donde podrían alcanzarse acumulaciones de entre 200 y 250 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas.

En otros puntos con realce orográfico de las Cordilleras Béticas, las precipitaciones también serán muy relevantes, con registros que podrían rondar los 100 litros por metro cuadrado a lo largo del día, especialmente en zonas a barlovento de la sierra de Cazorla y Sierra Nevada.

Lluvias generalizadas, nieve y descenso térmico progresivo

Aunque el foco principal estará en el sur, las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y a Baleares. Durante la madrugada del miércoles, la cota de nieve se situará en torno a los 800 metros en puntos de la mitad norte, lo que permitirá nevadas en los principales sistemas montañosos y también en zonas del norte y este de Castilla y León. Posteriormente, la cota ascenderá de forma rápida.

Este cambio estará relacionado con la entrada de la masa de aire templado, que más adelante será sustituida progresivamente por aire más frío tras el paso del frente frío.

Viento muy fuerte y riesgo en el litoral

Otro de los elementos destacados del episodio será el viento. Desde las últimas horas del martes ya se esperan rachas muy fuertes en el extremo suroeste peninsular, que se extenderán durante el miércoles a amplias zonas de Andalucía. En el área del Estrecho, las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de ramas, árboles, elementos inestables y posibles daños en infraestructuras, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

El temporal marítimo será especialmente significativo en el mar de Alborán, donde un intenso viento de poniente provocará olas de entre 4 y 5 metros de altura significativa. La situación también será complicada en otras zonas del litoral expuesto.

Jueves 5: persistencia de lluvias y protagonismo del viento

Durante la primera mitad del jueves 5 de febrero, las lluvias continuarán siendo generalizadas. La Península permanecerá bajo la influencia de un flujo húmedo del oeste y suroeste, desplazándose las acumulaciones más importantes hacia la vertiente atlántica gallega y el sur del sistema Central occidental, donde podrían superarse los 80 litros por metro cuadrado en solo 12 horas.

En zonas de las Béticas que ya habrán registrado lluvias muy abundantes el día anterior, se podrían alcanzar cantidades similares, con la posibilidad de que el acumulado total de ambos días llegue localmente a los 400 litros por metro cuadrado.

El frente frío asociado a Leonardo recorrerá el oeste y el sur peninsular, dejando a su paso chubascos fuertes, especialmente en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Temporal generalizado y extensión al Cantábrico y Baleares

El viento volverá a ser la variable más destacada del jueves, con rachas muy fuertes en amplias zonas del país, salvo en el cuadrante nordeste. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se podrían superar nuevamente los 90 o 100 km/h.

Además, el temporal marítimo se intensificará en el Cantábrico y se extenderá al Mediterráneo, alcanzando también a Baleares, lo que podría afectar a la navegación y a las actividades costeras.

Evolución a partir del viernes y recomendaciones

A partir del viernes 6 de febrero, y en un contexto de incertidumbre moderada, la Aemet prevé que la borrasca Leonardo comience a debilitarse al noroeste de Galicia. No obstante, su influencia seguirá notándose, aunque con menor intensidad.

Es probable que continúen las rachas localmente fuertes, el temporal marítimo y las precipitaciones persistentes en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental durante el viernes y el sábado.

Ante esta situación, la Aemet recomienda realizar un seguimiento continuo de los avisos meteorológicos y adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas con riesgo de inundaciones o en áreas costeras expuestas.

¿Afectará a Canarias la borrasca Leonardo?

La Aemet fija el impacto de la borrasca Leonardo en el tercio sur peninsular y puntos del oeste peninsular. El aviso especial emitido ayer lunes no hace referencia a Canarias.

Por su parte, eltiempo.es descarta también lluvias en Canarias: "En líneas generales, será una semana más húmeda de lo normal en toda España, a excepción de las Islas Canarias", pronostica esa web.

Avisos por fenómenos costeros en Canarias

Lanzarote, la costa del Área Metropolitana de Tenerife y las costas este y oeste de La Palma están en aviso amarillo (peligro bajo) desde las 21.00 horas de ayer lunes, por fenómenos costeros debido a mar combinada del noroeste por olas de cuatro metros.

En el caso de Lanzarote y La Palma, el nivel amarillo estará en vigor hasta las 23.59 horas de este martes y hasta las 11.59 horas en lo referente a Tenerife.

El miércoles 4 de febrero la única isla canaria que seguirá en aviso amarillo por fenómenos costeros, según el pronóstico de la Aemet es Lanzarote, hasta las 4.59 horas de esa jornada.

Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros para todo el Archipiélago

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualizó ayer la situación y mantiene en prealerta por fenómenos costeros todo el Archipiélago, a partir de las 20:00 horas del lunes 2 de febrero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Las zonas afectadas son:

Islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, y litoral norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote.

El pronóstico es de mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 3-4 metros. El periodo del mar de fondo tendrá periodos largos de más de 12 segundos y coeficiente de mareas muy altos por encima de 90.