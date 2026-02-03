Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de un martes con intervalos nubosos en Canarias y empeoramiento del estado del mar

El mar de fondo del noroeste podrá alcanzar entre 4 y 5 metros en el norte del archipiélago

Previsión del tiempo en Canarias (del 2 al 8 de febrero)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una jornada con intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. El viento soplará del norte con fuerza 4 o 5, llegando localmente a 6 en zonas del sureste y suroeste durante la tarde, aunque tenderá a amainar de madrugada.

En el mar se espera marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final del día. El mar de fondo del noroeste aumentará pronto a 3 o 4 metros, con picos temporales de 4 a 5 metros en el norte de las islas desde la noche y hasta la mañana siguiente, por lo que se recomienda precaución en el litoral y actividades marítimas.

LANZAROTE — Jornada estable

Intervalos nubosos, con nubes altas por la tarde. Viento del noroeste a flojo.

Arrecife: 16 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable

Intervalos nubosos y nubes altas al final del día. Viento del noroeste perdiendo intensidad.

Puerto del Rosario: 15 / 22 °C

GRAN CANARIA — Más nubes en norte y sur

Nuboso en el norte a primeras horas y en el sur por la tarde. Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte en el nordeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C

TENERIFE — Nubosidad a menos por la tarde

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el norte. Viento del noroeste girando a oeste; fuerte en cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C

LA GOMERA — Nubes altas por la tarde

Intervalos nubosos sin cambios térmicos. Viento del norte girando a noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C

LA PALMA — Ambiente estable

Intervalos nubosos y nubes altas por la tarde. Viento del noroeste girando a oeste y flojo.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C

EL HIERRO — Día fresco

Intervalos nubosos y temperaturas estables. Viento del norte girando a noroeste.

Valverde: 12 / 16 °C

TEMAS

