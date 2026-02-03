Meteorología
La Aemet avisa de un martes con intervalos nubosos en Canarias y empeoramiento del estado del mar
El mar de fondo del noroeste podrá alcanzar entre 4 y 5 metros en el norte del archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una jornada con intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. El viento soplará del norte con fuerza 4 o 5, llegando localmente a 6 en zonas del sureste y suroeste durante la tarde, aunque tenderá a amainar de madrugada.
En el mar se espera marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final del día. El mar de fondo del noroeste aumentará pronto a 3 o 4 metros, con picos temporales de 4 a 5 metros en el norte de las islas desde la noche y hasta la mañana siguiente, por lo que se recomienda precaución en el litoral y actividades marítimas.
LANZAROTE — Jornada estable
Intervalos nubosos, con nubes altas por la tarde. Viento del noroeste a flojo.
Arrecife: 16 / 21 °C
FUERTEVENTURA — Nubosidad variable
Intervalos nubosos y nubes altas al final del día. Viento del noroeste perdiendo intensidad.
Puerto del Rosario: 15 / 22 °C
GRAN CANARIA — Más nubes en norte y sur
Nuboso en el norte a primeras horas y en el sur por la tarde. Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte en el nordeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C
TENERIFE — Nubosidad a menos por la tarde
Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el norte. Viento del noroeste girando a oeste; fuerte en cumbres.
Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C
LA GOMERA — Nubes altas por la tarde
Intervalos nubosos sin cambios térmicos. Viento del norte girando a noroeste.
San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C
LA PALMA — Ambiente estable
Intervalos nubosos y nubes altas por la tarde. Viento del noroeste girando a oeste y flojo.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C
EL HIERRO — Día fresco
Intervalos nubosos y temperaturas estables. Viento del norte girando a noroeste.
Valverde: 12 / 16 °C
