La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias

Los cielos de Canarias estarán mayoritariamente nubosos este miércoles, cuando se esperan vientos más bien flojos y las temperaturas máximas tenderán a subir algo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 21 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima será de 16 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que señala que el viento se prevé flojo del oeste en general aunque con tendencia a intensificarse con el paso de las horas por zonas, llegando a ser moderado en algunas.

En las aguas de Canarias se esperan vientos del norte o del noroeste y fuerza 3 a 4 o 4 a 5, según las zonas, marejadilla a marejada y mar de fondo del noroeste de entre 3 y 5 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Nuboso en el norte y oeste que tiende a intervalos por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en el noreste. Viento flojo de componente oeste, más intenso en el norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Nuboso en el norte y oeste que tiende a intervalos por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en el este. Viento flojo de componente oeste, más intenso en el norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de componente oeste ocasionalmente más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde. En cumbres, moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 23

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de las nubes bajas a primeras horas y de las nubes altas hasta últimas horas de la tarde. Temperaturas en ascenso en medianías y cumbres y con pocos cambios o en ligero ascenso en costas. Viento flojo del oeste aumentando por la tarde. En cumbres, moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de las nubes bajas en el oeste a primeras horas y de las nubes altas en general hasta últimas horas de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del oeste aumentando por la tarde. En cumbres, moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 23

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de las nubes altas durante las horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso en vertiente este. Máximas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en zonas altas. Viento flojo del oeste aumentando por la tarde. En cumbres, moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de las nubes altas durante las horas centrales. Temperaturas en ligero ascenso en medianías y cumbres y con pocos cambios en costas. Viento flojo del oeste aumentando por la tarde. En cumbres, moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 15