Accede a todos los contenidos digitales de LA PROVINCIA por 18 €: una oferta limitada para nuevos suscriptores

Lo mejor empieza ahora: LA PROVINCIA lanza su suscripción más irresistible del año

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Hay decisiones pequeñas que cambian la forma de estar informados. Y hay momentos, como este, en los que dar el paso merece especialmente la pena. Desde hoy y hasta el 13 de febrero de 2026, LA PROVINCIA abre la puerta a una oferta de suscripción pensada para quienes quieren estar un paso por delante de los acontecimientos de Canarias… sin pagar de más.

Por solo 18 euros durante seis meses, los lectores pueden acceder a una experiencia informativa completa, sin límites y con ventajas exclusivas. Una oportunidad única (antes valorada en 29,99 euros) para disfrutar del periodismo local y global con la calidad y el rigor que caracterizan a LA PROVINCIA.

¿Qué incluye esta suscripción especial?

Acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y análisis, sin barreras ni interrupciones.

Newsletters especiales exclusivas para suscriptores, con contenidos seleccionados y miradas que no encontrarás en ningún otro lugar.

Nuevos pasatiempos, para informarte, entretenerte y desconectar cada día.

Una app más premium, diseñada para que leer LA PROVINCIA sea más cómoda, rápida y personalizada.

El Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos y ventajas pensadas para premiar tu fidelidad.

Todo ello con un formato claro y sin sorpresas: pago único y la libertad de cancelar cuando quieras.

En un momento en el que la información importa más que nunca, LA PROVINCIA refuerza su compromiso con los lectores ofreciendo una suscripción accesible, flexible y cargada de valor. Porque estar bien informado no debería ser un lujo, sino un hábito.

👉 Lo mejor empieza cuando te suscribes. Y este es el momento perfecto para empezar con una buena lectura, dónde y cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC.

Esta campaña temporal forma parte de la estrategia del diario para reforzar su comunidad digital y premiar la fidelidad de sus lectores en un momento en el que el consumo de información online continúa creciendo.

Oferta por tiempo limitado

La promoción ya tiene fecha de caducidad: solo estará disponible hasta el 13 de febrero. La suscripción incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la oportunidad ideal para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y disfrutar de información rigurosa, cercana y de calidad por un precio casi simbólico durante seis meses.

👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede a periodismo de confianza durante el tiempo que desees.

