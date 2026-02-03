Las autoridades alertan sobre la `estafa del retrovisor´: así engañan a los conductores canarios para conseguir su dinero

Los delincuentes continúan ingeniando estafa para estafar a sus víctimas. Cada engaño va dirigido a un tipo de público, y en este caso los que peor parados salen son los conductores porque los fraudes no solo se producen a través de las tecnologías.

La conocida estafa del retrovisor vuelve a poner en alerta a los conductores, también a los canarios. Se trata de un timo que busca aprovecharse de sus víctimas cuando circulan o estacionan el vehículo.

¿En qué consiste la estafa del retrovisor?

En este engaño suelen estar implicadas dos personas. Se encargan de provocar un pequeño golpe intencionado en el retrovisor de su víctima o acercarse a un retrovisor ya dañado y culpar al conductor de haber sido el causante. El objetivo es el mismo en ambos caos, hacer creer a la víctima que es responsable de los daños y debe hacerse cargo de la reparación.

Presión a las víctimas para que paguen en efectivo

Tras culpas a la víctima del golpe, los estafadores comienzan a ofrecer soluciones rápidas para evitar los trámites con las aseguradoras. Buscan que la víctima les haga el pago en efectivo y ellos se harán cargo de cerrar el incidente. En algunos caso, pueden simular una llamada con la compañía aseguradora.

Si la víctima va a efectuar el pago pero no lleva efectivo, los delincuentes se ofrecen a acompañarla al cajero con el objetivo de observar como saca la cantidad acordada e intentar observar el PIN o sustraer la cartera para poder acceder a la cuenta bancaria con los datos

Cómo evitar este fraude

Las autoridades recomiendan mantener la calma y no caer en la trampa de la urgencia, muy utilizada por los estafadores para que las víctimas actúen con mayor rapidez. Los estafados deben seguir una serie de pautas:

No entregar nunca el dinero que solicitan

que solicitan Contactar directamente con la compañía de seguros para explicar lo ocurrido y que ellos se hagan cargo

para explicar lo ocurrido y que ellos se hagan cargo Hacer fotos de los daño s al vehículo y anotar la matrícula de otro coche

s al vehículo y anotar la matrícula de otro coche Contactar con la Policía o Guardia Civil si la situación resulta sospechosa

Las autoridades insisten en que en la prevención está la clave y mantenerse informado es la mejor medida para prevenir este tipo de engaños.