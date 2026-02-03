La infrafinanciación de Canarias 'obliga' al Estado a multiplicar por ocho el Fondo de Compensación

El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un instrumento diseñado para corregir desequilibrios territoriales mediante inversión pública, se ha convertido en el centro del debate político canario en plena negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Canarias recibirá ocho veces más recursos que en la actualidad con los en torno a 500 millones de euros extras anunciados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a través de este fondo de 'solidaridad' del que las islas perciben hoy en día 62,1 millones

El problema para el Gobierno canario que dirige Fernando Clavijo reside en que esta herramienta es finalista y solo puede destinarse a inversiones, mientras que Torres, critica el Ejecutivo, lo está computando dentro del sistema de financiación autonómica, dirigido a cubrir gastos estructurales en servicios básicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.

Audiencia de Cuentas

Según el último informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre este instrumento, el Archipiélago recibió 62,1 millones de euros en 2024 con cargo al FCI, la segunda comunidad que más recursos percibe tras Andalucía, lo que representa el 14,59% del total asignado a las regiones.

Son diez las autonomías que se benefician del Fondo de Compensación Interterritorial. Para el reparto se tienen en cuenta variables como la población relativa, la superficie, el saldo migratorio, el paro o la dispersión, y luego se introducen correcciones vinculadas a la renta por habitante o la insularidad.

Una 'bolsa' vaciada

Pero los recursos que inyecta el Estado a este instrumento han ido menguando año tras año desde 2009. De los 1.353,7 millones en 2009, el Estado ha pasado a destinar 432,4 millones para este fondo en 2024, un 68% menos, una cifra que permanece congelada desde 2014, cuando ya se había producido una reducción significativa respecto a ejercicios anteriores.

El reparto para las autonomías ha tenido un comportamiento desigual. En el periodo 2009-2025, Galicia redujo más del 80% sus ingresos por este instrumento, mientras otras comunidades como Castilla y León, Extremadura, Asturias o Castilla-La Mancha sufrieron descensos superiores al 70%. En cambio, Canarias es la menos afectada por la reducción en términos porcentuales, con una caída del 38% -pasó de 101 millones a 62,1-, pero ha tenido un crecimiento relativo en los últimos ejercicios.

Región ultraperiférica

En el caso canario, la asignación aumentó de forma continuada desde la bajada por la crisis a 44,6 millones de 2014 hasta los 62,1 millones de 2023-2024. También hay que recordar que Canarias es una región ultraperiférica que no se beneficia de grandes inversiones que se hacen en la Península. La participación relativa de Canarias dentro del fondo pasó del 10,3% en 2014 al 14,6% en 2023-2024.

El informe de la Audiencia indica también la naturaleza finalista del instrumento. El FCI financia exclusivamente proyectos de inversión y tiene otro fondo complementario para cubrir gastos corrientes asociados a su puesta en marcha durante un máximo de dos años. No se permite, por tanto, su utilización como recurso ordinario para sanidad, educación o servicios sociales, es decir, para pagar médicos, profesores o plazas sociosanitarias, como alertó Clavijo.

Anuncio de Torres

Los datos de la Audiencia de Cuentas permiten contextualizar el anuncio del ministro Ángel Víctor Torres, tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de que el sistema de financiación para las islas va a aumentar, tras sumar a los 611 millones que le corresponden por la población ajustada esos 500 millones, al crecer nada menos que en 3.000 millones el FCI para toda España. Si se toma como referencia el porcentaje que Canarias recibe hoy (14,6%) y se aplica a un posible crecimiento de 3.000 millones, a las Islas le corresponderían casi 440 millones del Fondo de Compensación, una cifra que se aproxima a la anunciada por Torres, pero de la que aún no ha dado papeles. Es más, equivale a multiplicar por ocho la asignación que el Archipiélago recibe actualmente del FCI (62,1 millones).

Rechazo al sistema de financiación de Montero

El anuncio de Torres, expresidente del Gobierno canario, tras el CPFF donde todas las autonomías, menos Cataluña, rechazaron el sistema de financiación pactado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC), se produjo por sorpresa. De este modo, el ministro vino a reforzar con esos 500 millones las cuentas que se manejan para Canarias en el sistema de financiación y que el Gobierno regional considera insuficientes. De los datos que disponen hasta ahora, solo corresponden a las islas los 611 millones del reparto de los nuevos 21.000 millones en base a la población ajustada, lo que deja a Canarias en la cola de la financiación de las comunidades.

El Ejecutivo canario calcula que las Islas deben recibir 1.048 millones por su población. Por tanto, con esos 500 millones extra, según Torres, Canarias se situaría por encima de los 1.000 millones, en consonancia con lo que reclama Canarias.

Las Islas, infrafinanciadas

Pero para el Gobierno canario es mezclar churras con merinas. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, indica que, por un lado, Torres reconoce con 500 millones extra -de los que no ha aportado documentos- que los 611 millones son insuficientes y Canarias queda infrafinanciada. Y, de otro lado, critica el instrumento elegido. Asián sostiene que el FCI, por mandato constitucional, debe destinarse a inversiones y no puede financiar gasto corriente esencial. Su naturaleza es anual, depende de los Presupuestos Generales del Estado y requiere certificaciones de ejecución.

La consejera insiste en que recurrir al FCI para paliar la infrafinanciación es «inadecuado», no porque el Archipiélago rechace el dinero, sino porque el fondo y el problema no coinciden. En su argumentación, el sistema de financiación autonómica es estructural, mientras que un fondo fuera del sistema es coyuntural y puede variar cada año en función de los Presupuestos estatales. «No es una dádiva», recalca, en referencia a que el sistema de financiación distribuye recursos tributarios de los ciudadanos, y, por tanto, debe permitir a la Comunidad autoorganizarse de acuerdo con sus necesidades en servicios básicos esenciales.

Exigencias de Canarias

De ahí que Asián exija que, si se pretende incrementar el FCI para nivelar el sistema de financiación, se incorpore este fondo con carácter estable en la arquitectura de la financiación autonómica y se pueda usar para lo que Canarias requiera, sin detrimento de los recursos que se han de dar para realizar inversiones.

Noticias relacionadas

Doce áreas de inversión

Canarias recibió en 2024 62,1 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial, un instrumento destinado exclusivamente a inversiones. El Archipiélago distribuyó el fondo en doce áreas, con las mayores dotaciones en edificios administrativos (12,2 millones), sanidad (10,1 millones), turismo (8,9 millones), aguas y saneamiento (7,9 millones) y medio ambiente complementario (6,3 millones). Estas cinco partidas concentraron más de dos tercios del total, mientras que el resto se repartió entre carreteras, vivienda, agricultura, puertos y otros ámbitos vinculados al desarrollo territorial. En conjunto, el fondo financia obra pública, equipamientos o mejora de infraestructuras.