Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Aemet CanariasPuntos limpios Las PalmasNipah CanariasSucesosPetróleo ruso en CanariasTrasplante de cara
instagramlinkedin

Financiación comunitaria

Canarias reclama una prórroga de dos años y medio para ejecutar fondos europeos de energía

El plazo finaliza el 30 de junio de 2026 y la petición es que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2028

Paneles solares y aerogeneradores en el sureste de Gran Canaria.

Paneles solares y aerogeneradores en el sureste de Gran Canaria. / Europa Press

Rubén Acosta

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno canario y las asociaciones empresariales solicitan al Gobierno central una prórroga de dos años y medio para la ejecución y justificación de las ayudas de los fondos europeos Next Generation relativos a la construcción y despliegue de instalaciones de energías renovables para la generación de electricidad. El plazo finaliza el 30 de junio de 2026 y la petición es que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2028.

En un escrito conjunto del Ejecutivo y de las empresas del ramo admiten que el grado de ejecución y justificación de los fondos es muy bajo por los numerosos problemas que se están encontrando tanto las administraciones públicas como los operadores para ejecutar y justificar la financiación debido a la lejanía e insularidad, la limitación de la mano de obra cualificada y las complicaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y los informes de impacto ambiental.

Renuncias

Como dato se han recibido 163 renuncias de varios programas de subvenciones por un presupuesto cercano a los 20 millones de euros que suponen más de 18,4 megawatios. Por otro lado, más de la mitad de los 500 expedientes activos han solicitado la prórroga por más de 88 millones de euros que equivalen a 73 MW.

Noticias relacionadas y más

El Gobierno canario argumenta que la estrategia “está suponiendo un sobreesfuerzo de gestión de fondos que no están sufriendo otras comunidades autónomas”. El presupuesto gestionado por Canarias en las cuatro convocatorias que se tramitan a nivel estatal es de unos 145 millones de euros, mientras que de la estrategia de energía sostenible las Islas reciben 301,7 millones de euros más, lo que supone un 200% más de fondos, por lo que “no es comprensible que el horizonte temporal de finalización sea el mismo para todos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  2. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  3. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  4. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  5. La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros
  6. Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones
  7. Jorge Rey avisa de cómo afectará la borrasca Joseph a Canarias: 'Las precipitaciones, prácticamente...
  8. Nueva Línea rompe moldes en Las Ventas: éxito arrollador para la orquesta viral canaria en Madrid

Las autoridades alertan sobre la `estafa del retrovisor´: así engañan a los conductores canarios para conseguir su dinero

Las autoridades alertan sobre la `estafa del retrovisor´: así engañan a los conductores canarios para conseguir su dinero

Canarias reclama una prórroga de dos años y medio para ejecutar fondos europeos de energía

Canarias reclama una prórroga de dos años y medio para ejecutar fondos europeos de energía

El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro San Ginés (CC) por falso testimonio

El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador Pedro San Ginés (CC) por falso testimonio

Luz verde a la restauración de casi una treintena de Bienes de Interés Cultural de Canarias

Luz verde a la restauración de casi una treintena de Bienes de Interés Cultural de Canarias

Multado con 200 euros por esta actitud al volante: la Guardia Civil pone el foco en los conductores canarios

Multado con 200 euros por esta actitud al volante: la Guardia Civil pone el foco en los conductores canarios

Yolanda Díaz lo hace oficial: a partir de ahora será más difícil que te despidan de tu empresa

Yolanda Díaz lo hace oficial: a partir de ahora será más difícil que te despidan de tu empresa

El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios

Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
Tracking Pixel Contents