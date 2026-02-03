Las enfermedades circulatorias son la principal causa de ingreso en los hospitales de Canarias

Las enfermedades circulatorias ocupan el puesto número uno entre las principales causas de ingresos hospitalarios en Canarias. En concreto, unos 20.802 pacientes fueron diagnosticados con este tipo de patologías durante 2023, según la última Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) del Instituto Canario de Estadística (Istac). Le siguen muy de cerca las enfermedades del aparato digestivo, que por apenas un 0,07% de diferencia se sitúan como el segundo motivo de ingreso más común. En este sentido, ambas dolencias representan el 23,8% del total de personas ingresadas. Por último se encuentran las afecciones respiratorias, que afectaron al 10,7% de los pacientes.

El presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, Pablo Jorge, señala en este sentido que las enfermedades circulatorias más frecuentes son la cardiopatía isquémica, provocada por la falta de riego sanguíneo y oxígeno y generalmente causada por la obstrucción de las arterias coronaria, y la insuficiencia cardiaca. «Estos dos grandes bloques de enfermedades representar la mayor parte de los ingresos y suponen la segunda causa de muerte en nuestro país», menciona.

Mayor incidencia en hombres

A pesar de que la mayoría de personas atendidas en los hospitales durante 2023 fueron mujeres (52,1%), los diagnósticos de enfermedades circulatorias y del aparato digestivo fueron mayoritarios en los hombres. Y es que según Jorge, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cardiaca son más prevalentes en el género masculino. «Es cierto que la mujer que ingresa con este tipo de patologías lo hace a una edad más tardía que el hombre, pero estos lo hacen con mayor frecuencia», añade.

Esta encuesta también revela que más de la mitad de las estancias hospitalarias se produjeron por ingresos de urgencia. En concreto, el 62%. Este dato pone de manifiesto la tardanza de los diagnósticos. «No hay que centrarlo tanto en que el paciente llega tarde a la asistencia sanitaria, sino en que hay veces en las que el sistema no ofrece del todo el soporte que debería», puntualiza. Así, Jorge es consciente de que, pese a que se ha mejorado en algunos aspectos, los servicios ambulatorios no siempre dan respuesta en tiempo y forma. «Al sistema le queda mucho por hacer para evitar esos ingresos. Por ejemplo, agilizar las listas de espera de las pruebas complementarias», agrega.

Factores de riesgo

Por otro lado, insiste en que los servicios sanitarios también juegan un papel fundamental en el abordaje de los factores de riesgo para la prevención. Estos son: la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, la falta de ejercicio y una dieta inadecuada. «También hay otras variables adicionales como la enfermedad pulmonar crónica o la obesidad, entre otras, que complementan esos factores principales», agrega.

Asimismo, señala que estas enfermedades crónicas tienen una gran prevalencia en la población canaria. «Tenemos una incidencia media de diabetes, colesterol y obesidad superior a la nacional y esto provoca que los isleños tengan más papeletas de sufrir un infarto», detalla. Por este motivo, el experto concluye animando a que cada persona conozca su riesgo cardiovascular –a través de los servicios de Atención Primaria o tests oficiales online– y mantenga un estilo de vida activo y una alimentación saludable.