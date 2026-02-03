Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

  1. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  2. La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
  3. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  4. Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: 'Lo más importante está al este
  5. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  6. La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros
  7. Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones
  8. Jorge Rey avisa de cómo afectará la borrasca Joseph a Canarias: 'Las precipitaciones, prácticamente...

El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La infrafinanciación de Canarias 'obliga' al Estado a multiplicar por ocho el Fondo de Compensación

La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias

Sanidad recuerda la importancia de mantener hábitos de vida saludable y del diagnóstico precoz en la atención y control del cáncer

Los dentistas de Canarias piden reforzar la atención a niños con discapacidad: "Muchos no expresan el dolor"

Las autoridades alertan sobre la `estafa del retrovisor´: así engañan a los conductores canarios para conseguir su dinero

Canarias reclama una prórroga de dos años y medio para ejecutar fondos europeos de energía

