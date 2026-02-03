La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán entrega 35.570 euros a siete entidades sociales en una emotiva 8ª edición de su programa “Nómina Solidaria”

En un entorno donde la solidaridad se traduce en acciones tangibles, la Fundación Satocan ha celebrado el pasado viernes la entrega de ayudas económicas fruto de la 8ª edición de su programa "Nómina Solidaria". Gracias a la participación activa de sus empleados, el programa logró una recaudación de 17.785 euros en 2025. Esta cantidad, una vez duplicada por la Fundación Satocan, ha alcanzado los 35.570 euros, una ayuda destinada a mejorar la vida de colectivos vulnerables a través de siete entidades sociales.

Este programa se distingue por su modelo de responsabilidad compartida: la plantilla de Satocan se convierte en motor de cambio mediante donaciones mensuales que la Fundación Satocan iguala euro a euro, logrando así que el impacto social se duplique y demostrando un año más que en Satocan la solidaridad es un valor compartido.

Un encuentro desde el corazón

Previo al acto de entrega, los representantes de las entidades beneficiarias y de la Fundación Satocan compartieron un encuentro cercano para conocer y escuchar de primera mano las realidades y desafíos de cada proyecto. En este espacio de diálogo, se compartieron las historias personales que impulsan estas iniciativas, creando un vínculo más allá de lo institucional. Esta cercanía culminó en el acto de entrega ante los participantes del programa, un evento cargado de emoción y reconocimiento mutuo.

Siete proyectos, un mismo compromiso

La recaudación de esta edición se ha distribuido entre proyectos de gran calado humano: Educanepal, Correcaminos Solidarios, ASEDA, ACCM Asociación Canaria de Cáncer de Mama, TeidEla, Fuerteyoga y Apadesur. Los fondos se destinan a un amplio espectro de necesidades: desde la escolarización en Nepal y Gambia con Educanepal, Correcaminos Solidarios y Aseda, hasta el apoyo vital en Canarias para pacientes con ELA (Teidela) o cáncer (ACCM y Fuerteyoga), incluyendo la importante labor de inclusión de la discapacidad con Apadesur

"Nómina Solidaria es el reflejo de una cultura de empresa donde el equipo humano decide dónde ayudar y la Fundación respalda ese compromiso, no es sólo una cifra", destacan desde la Fundación Satocan. Con este cierre, el programa se consolida como un ejemplo de cómo la participación activa empresarial puede transformar la sociedad e inspirar a otras organizaciones a seguir este camino.