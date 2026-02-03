Sanidad recuerda la importancia de mantener hábitos de vida saludable y del diagnóstico precoz en la atención y control del cáncer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma, como cada 4 de febrero, a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de incidir en la importancia de la concienciación social sobre la detección temprana, el control de las enfermedades oncológicas y la adopción de hábitos de vida saludable como mejor herramienta para la prevención de las patologías oncológicas.

El cáncer es una enfermedad en la que un grupo de células del organismo crecen de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres, excepto en la leucemia (cáncer en la sangre). Si no se trata, es probable que el tumor invada otras zonas del organismo diseminándose a otros órganos y tejidos.

Actualmente, en España, el cáncer sigue siendo uno de los grupos de enfermedades con mayor relevancia en salud pública. Así, en la población en general, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades del aparato circulatorio, aunque en los hombres es, desde el año 2000, la primera causa de muerte. En 2023, un 26,5 por ciento de los fallecimientos en España fue por algún tipo de cáncer.

Detección temprana

La detección temprana adquiere en el cáncer una importancia fundamental, de forma que existen determinadas pruebas diagnósticas que garantizan detectar la enfermedad en un estadio muy temprano, por lo que desde el Servicio Canario de la Salud se insiste en la importancia de acudir a las citas de los cribados poblacionales.

Durante 2025, en el marco del programa de prevención de cáncer colorrectal, en Canarias se citaron a 291.088 personas, de forma que se ha duplicado el llamamiento respecto a 2024. Del total de personas citadas, acudieron a realizarse las pruebas 110.617 y de entre todas ellas se obtuvieron 5.163 test positivos.

En cuanto al programa de detección precoz del cáncer de mama, el pasado año, un total de 171.777 mujeres fueron citadas para realizarse la mamografía, de las que acudieron 123.920. De estas, 3.917 fueron derivadas al hospital de referencia para hacer un estudio y seguimiento más en profundidad. Como resultado, los datos provisionales apuntan a 594 cánceres detectados en 2025.

Factores de riesgo

Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar debido a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales.

En el desarrollo de esta enfermedad hay factores de riesgo no modificables, como la edad y la genética. Aunque hay otros que sí se pueden controlar, como el consumo de alcohol, tabaco y drogas; llevar una alimentación y dieta saludables, realizar actividad y ejercicio físico, evitar radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas, controlar determinadas infecciones e incentivar la lactancia materna, que tiene una acción protectora en el desarrollo del cáncer de mama. De manera que reduciendo estos factores de riesgo y aplicando estrategias de prevención se puede reducir la carga de morbimortalidad por cáncer entre un 30 y un 50 por ciento.

En este contexto, la Consejería de Sanidad cuenta con la iniciativa Círculos de la vida saludable, puesta en marcha por la Dirección General de Salud Pública, una estrategia de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades no transmisibles que busca promover la salud a través de intervenciones educativas en el ámbito comunitario, actuando en las áreas de tabaco, alimentación, actividad física, alcohol y estrés. Todos los materiales de este proyecto están disponibles en la web.

Además, Salud Pública aborda específicamente el tabaquismo, factor de riesgo de múltiples tipos de cáncer a través de:

Actividades preventivas: Programa escolar de Intervención sobre Tabaquismo en Enseñanza Secundaria. Según los datos recabados, baja a la mitad el número de consumidores a la edad de 16 años. Canarias se sitúa por encima de la media nacional de gente entre 16 y 29 años que nunca ha fumado. Actividades terapéuticas. Programa de Ayuda al Fumador de Canarias (PAFCAN). Iniciativa de financiación de fármacos y seguimiento por parte de profesionales del SCS. Se han beneficiado 53.000 personas y se estima que el 35 por ciento de ellas han dejado de fumar. Actividades formativas. Curso de formación dirigido a profesionales sanitarios, del que se han realizado 75 ediciones desde 2014. Han participado en todas ellas alrededor de 2.600 profesionales (1.500 de Medicina y 1.100 de Enfermería). Actividades comunitarias. Campañas informativas con especial hincapié en las nuevas formas de consumo de tabaco (cigarrillos electrónicos y tabaco sin combustión). Participación en la estrategia sociosanitaria de Los Círculos de la Vida Saludable.

Las vacunas también ayudan a reducir el riesgo de cáncer. Así, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) ayuda a prevenir la mayoría de los cánceres de cuello uterino y algunos cánceres de vagina y de vulva. Además, la vacuna contra la hepatitis B puede reducir el riesgo de contraer cáncer de hígado.

Las cifras del cáncer en Canarias

Según los datos del Registro Poblacional del Cáncer, en 2018 se registraron 8.807 nuevas neoplasias entre los residentes de Gran Canaria y Tenerife y 8.483 en 2019 (un total de 17.290), de los que 9.668 se diagnosticaron en hombres y 7.622 en mujeres. La razón hombre/mujer es de 1,26, es decir, por cada diez casos diagnosticados en mujeres se diagnostican trece casos en hombres.

En el conjunto de ambos sexos, los tumores de colon y recto son los que se diagnosticaron con mayor frecuencia (1.172 casos en 2018 y 1.110 en 2019), seguido del cáncer de próstata (1.127 en 2018 y 1.143 en 2019), el cáncer de mama (1.108 en 2018 y 1.086 en 2019). Finalmente, el de tráquea, bronquios y pulmón (1.011 en 2018 y 1.011 en 2019). Estas cuatro localizaciones incluyen algo más de la mitad del total de tumores.

Al desagregar los resultados por sexo, en los hombres, la neoplasia más frecuente fue la de próstata, con un total de 1.127 casos en 2018 y 1.143 en 2019, lo que representa el 23,5 por ciento de los tumores de ambos años. Le siguen los de tráquea, bronquios y pulmón (677 en 2018 y 706 en 2019, esto es, el 14,3 por ciento respecto al total de casos) y prácticamente con el mismo peso en el total de neoplasias diagnosticadas, el tumor de colon y recto (690 casos en 2018 y 679 en 2019, un 14,2 por ciento de los registros).

En las mujeres, el tumor diagnosticado con mayor frecuencia en ambas islas ha sido el de mama, con un total de 1.108 en casos en 2018 y 1.086 en 2019, esto supone una frecuencia relativa del 28,8 por ciento respecto al total de tumores diagnosticados esos dos años. Los siguientes en frecuencia, pero con un peso mucho menor, han sido los de colon y recto (482 casos en 2018 y 431 en 2019, un 12 por ciento respecto al total) y el de tráquea, bronquios y pulmón (334 en 2018 y 305 en 2019, un 8,4 por ciento). Debe destacarse tanto la estabilidad en la tendencia de la tasa del tumor de mama, aun siendo el más frecuente entre las mujeres a lo largo de todos los años en los que el Registro Poblacional del Cáncer de Canarias ha ofrecido datos, como el aumento de la frecuencia del tumor de tráquea, bronquios y pulmón, que en estos dos años supone el tercero en frecuencia de los diagnosticados en mujeres.

Estimaciones nacionales para el año 2025

A partir de los datos de incidencia de las provincias con registros poblacionales de cáncer y los datos de mortalidad de todas las provincias, se ha estimado la incidencia del cáncer en España correspondientes al año 2025. Según estos datos, el número total de casos incidentes estimados para 2025 es de 296.103, de los que 166.513 se diagnosticarán en hombres y 129.590 en mujeres.

En el conjunto de la población, el tumor más frecuente es el de colon y recto, con un total de 44.573 nuevos casos. Le siguen el cáncer de mama femenina, con 37.682 nuevos casos, el cáncer de pulmón, con 34.506 nuevos casos y el de próstata, con 32188 nuevos casos. Con un menor peso en el total de diagnósticos, se estiman 22.435 nuevos casos de cáncer de vejiga urinaria.

Por sexos, las neoplasias más frecuentes en los hombres son la de próstata (32.188 casos), colon y recto (27.224), pulmón (23.442 casos) y vejiga urinaria (18.281 casos). En las mujeres, las neoplasias más frecuentes fueron la de mama (37.682 casos), colon y recto (17.349 casos), pulmón (11.064 casos) y cuerpo uterino (7.428 casos).

La distribución de estos casos es diferente según los grupos de edad, así en los más jóvenes (0-44 años) el número es de 16.508 (5,6 por ciento); en la población de mediana edad (45-64 años) es de 102.614 (34,6 por ciento) y entre las personas con edades más avanzadas es de 176.980 (59,8 por ciento).

Evolución de las tasas de incidencia de Cáncer en Canarias 2002-2017

Las tasas de incidencia para el conjunto de localizaciones de cáncer se mantuvieron estables durante el periodo 2002-2017, aunque se observó un descenso estadísticamente significativo de la incidencia en los hombres a partir de 2010.

Respecto al cáncer de pulmón, los resultados mostraron un descenso significativo en los hombres, mientras que en las mujeres la tendencia fue ascendente significativamente.

La tasa de incidencia de cáncer de colon fue ascendente durante todo el periodo en los hombres y se mantuvo estable en las mujeres.

Los linfomas No Hodgkin mostraron una tendencia estable, con un ligero descenso en las mujeres.

La tendencia del cáncer de vejiga mostró un descenso significativo en los hombres, mientras que se mantuvo estable en las mujeres.

Los melanomas de piel presentaron un aumento significativo en ambos sexos, durante todo el periodo. En las mujeres, a partir del año 2006, la incidencia se estabilizó.

En cuanto a los tumores específicos por sexo, el cáncer de próstata de los hombres descendió significativamente durante el periodo 2002-2017. En las mujeres, los cánceres de mama, ovario, cuello de útero y cuerpo de útero se mostraron estables.

Supervivencia a los cinco años

Pese a las elevadas cifras de mortalidad, la supervivencia de los pacientes con cáncer en los países europeos ha aumentado de forma continua en los últimos años. En España, la supervivencia de los pacientes con cáncer es similar a la del resto de países de nuestro entorno, un 53 por ciento a los cinco años.

En Canarias, la supervivencia a los cinco años del cáncer de mama, el más frecuentemente diagnosticado, se estima en un 86 por ciento, mientras que el más frecuente en los hombres, el de próstata, es en un 89 por ciento.

Síntomas

Existen muchos tipos de cánceres y los síntomas varían de una persona a otra, pero se debe de estar alerta ante la presencia de uno o varios de los siguientes síntomas: bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo; fatiga, cansancio, falta de aire o tos; sangrados o hemorragias imprevistas; pérdida de peso repentina o falta de apetito; dolor; complicaciones al tragar, al orinar o al realizar cualquier otra necesidad fisiológica; sudores nocturnos intensos; cambios en un lunar o manchas en la piel o cambios en las mamas.

La aparición de los mismos no siempre es indicativo de cáncer, pero ante la duda, se debe consultar con el médico de Atención Primaria.

Avances en Oncología Radioterápica

En Canarias se ha dado un salto cualitativo en el acceso al tratamiento con la adquisición de nuevos aceleradores lineales para las unidades de Oncología Radioterápica de Gran Canaria y de Tenerife y con la puesta en marcha de las unidades de Oncología Radioterápica en las islas de Fuerteventura y de Lanzarote, que evita que los pacientes de esas áreas de salud tengan que trasladarse a los hospitales de referencia de las islas capitalinas.

Además, se está trabajando para la puesta en marcha de la Protonterapia, una tecnología de última generación, disponible actualmente en sólo dos hospitales privados en España y que está indicada para el tratamiento de determinados tipos de cáncer, entre ellos el pediátrico.