Multado con 200 euros por esta actitud al volante: la Guardia Civil pone el foco en los conductores canarios

La Guardia Civil ha comenzado a realizar controles para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, han empezado a vigilar cómo se colocan los pasajeros en interior del vehículo.

Las sanciones de tráfico no solo afecta al conductor. Los agentes recuerdan que la forma en la que viaja los pasajeros de un vehículo también puede acarrear sanciones, aunque no estén al volante.

Los pasajeros deben comportarse correctamente en el vehículo

Uno de los comportamientos más peligroso es viajar con una mala postura, así como llevar los pies en el salpicadero o no sentarse de manera correcta. En caso de accidente, esta posición puede provocar graves lesiones a los ocupantes. Por ello, la normativa contemplan sanciones entre 80 y 100 euros, y estas multas sí que recaen sobre el conductor del vehícuslo por ser el responsable de la seguridad de los ocupantes.

Las distracciones y comportamientos peligrosos son otro tipo de acciones que afecta a la concentración durante la conducción. Manipular objetos, discusiones o actitudes que acaben con el conducir apartando la vista de la calzada están sancionadas con 200 euros, y puede ascender hasta 500 euros si la distracción se considera grave.

Al igual que arrojar objetos por la ventanilla, una infracción considerada grave, ya que pone en peligro al resto de circulantes. Estas multas oscilan desde 200 hasta 3.800 euros, dependiendo de la gravedad. Tirar colillas por la ventana está sancionado con 500 euros si eres pasajero, pero en el caso del conductor es la misma multa y 6 puntos del carné de conducir.

Las autoridades recomiendan evitar peleas y discusiones al volante / Neomotor

El cinturón de seguridad es obligatorio y el exceso de pasajeros se vigila

El cinturón de seguridad debe ser utilizado por todos los ocupantes del vehículo, sin ninguna excepción. No llevarlo supone una sanción económica de 200 euros, que debe asumir directamente la persona que está cometiendo la infracción, ya sea conductor o pasajero. El propietario del coche no es el encargado de hacer frente a las infracciones que cometan los ocupantes.

También está prohibido circula con más personas que plazas homologadas. Si un vehículo autorizado para cinco plazas, transporta más de esos ocupantes, se enfrenta a una sanción de 80 euros por cada pasa extra. Si el exceso supera el 50% del límite permitido, además de la sanción económica, el conducir perdería 4 puntos del carné de conducir.

La Guardia Civil recuerda a los conductores que en la prudencia está la clave. Por ello, las normas de tráfico deben respetarse para garantizar la seguridad vial propia como la del resto de usuarios de la vía.