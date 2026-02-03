Los petroleros que blanquean el diésel ruso alteran el GPS para ocultar su ruta

Los petroleros que blanquean el crudo ruso y sus derivados manipulan el sistema de localización obligatorio con el fin de ocultar sus rutas y burlar el veto de la UE. Lo expone el diputado nacional del PP por Canarias Juan Antonio Rojas, que es capitán de marina mercante. Rojas anuncia que pedirá explicaciones al Gobierno central por el paso por Canarias, publicado ayer por EL DÍA, de barcos vinculados a un complejo entramado internacional para el lavado de combustible de Rusia a través de Marruecos.

El diputado isleño alerta de la proliferación en aguas canarias de buques «con el Sistema de Identificación Automática manipulado», así como con «armadores ocultos y banderas de conveniencia». «A este escenario se suma la información sobre prácticas de blanqueo de hidrocarburos rusos mediante rutas complejas y operaciones en alta mar», añade Rojas en un comunicado en el que exige «un control efectivo y continuado» para evitar que las aguas de las Islas «se conviertan en un espacio vulnerable».

Coalición Canaria, al igual que el Partido Popular, preguntará al Ejecutivo estatal por estas prácticas, explicó ayer su representante en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido. En concreto, la diputada nacionalista solicitará información sobre las 14 escalas de tres buques cisterna y un petrolero en el puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria que forman parte de la cadena de suministros con la que Rusia cuela gasoil en España y otros países europeos. Lo hace a través de Marruecos, un país que carece de infraestructuras para producir carburantes a gran escala.

PP y CC preguntan a Madrid por la llegada a las Islas de gasoil ruso vía Marruecos

Los petroleros cargan el diésel ruso en los puertos del Mar Báltico, lo trasvasan a gabarras que los esperan en Tánger y estas gasolineras flotantes lo redistribuyen convertido en carburante marroquí, con lo que eluden la prohibición de la compra de productos petrolíferos procedentes de Rusia, impuesta por la Unión Europea y el G7 en febrero de 2023 como represalia por la invasión de Ucrania. Juan Antonio Rojas exige al Gobierno central «un refuerzo inmediato y permanente de la vigilancia» de esta flota fantasma que surca las aguas canarias, así como las andaluzas.

El mecanismo de localización que el diputado del PP asegura que se manipula, para camuflar las rutas y ocultar que el crudo y el combustible proceden del régimen de Putin, se llama Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés). Es la tecnología marítima que permite a las embarcaciones transmitir y recibir datos como posición (GPS), velocidad, rumbo e identidad a otras embarcaciones y estaciones terrestres.

Una práctica «muy conocida»

El AIS es obligatorio en buques de más de 300 toneladas como los que se utilizan en esta mafia del diésel ruso, que ha movido 2.000 millones de euros y que investigan en España la Oficina Nacional contra el Fraude (ONIF) y el Ministerio de Hacienda. Juan Antonio Rojas detalla que el apagado o alteración de este sistema es «una práctica muy conocida y extendida» entre quienes quieren ocultar sus travesías y la procedencia de la carga.

Las artimañas de ocultación complican los controles y las investigaciones que, como apunta Rojas, se topan también con otro problema: la menor trazabilidad de los carburantes en comparación con la del petróleo del que proceden. Cada tipo de crudo conserva una especie de ADN que permite saber de dónde procede, no así los combustibles.

Juan Antonio Rojas advierte de que «la actual situación» provocada por esta flota oscura -o dark fleet- «no puede afrontarse con una vigilancia pasiva ni esporádica», por lo que urge «una mayor implicación» del Estado en un espacio «estratégico» como la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Canarias, el área marítima en la que España ejerce derechos de soberanía para la exploración, explotación y conservación de recursos naturales, extendiéndose hasta 200 millas náuticas desde la costa.

El representante del PP en el Congreso exige al Gobierno central más control a los buques que ‘lavan’ el carburante ruso

«Nuestras islas no pueden seguir siendo un punto ciego en el Atlántico», reclama el diputado del PP, que añade: «La ZEE es responsabilidad directa del Estado y requiere una presencia efectiva, disuasoria y constante de la Armada Española.

El diputado popular defiende que esa presencia naval debe ir acompañada de un refuerzo «claro» de los medios aéreos y marítimos: «Es imprescindible incrementar de forma sustancial los vuelos de reconocimiento aéreo, tanto tripulados como no tripulados, así como las patrullas marítimas, para poder detectar buques al pairo, transferencias irregulares o apagados deliberados de los sistemas de localización».

Para Rojas, los controles son «imprescindibles» con el fin de acabar con prácticas que conllevan sanciones de la Unión Europea, así como suponen una amenaza para el medio marino. «El paso de estos buques es un riesgo real de accidentes y vertidos con consecuencias irreversibles» para un territorio declarado Zona Marítima Especialmente Sensible. «Hablamos de una amenaza directa para el medio ambiente, para la economía y para la seguridad de Canarias», recalca.

Descargas en el Archipiélago

Canarias ocupa una posición estratégica en este triángulo de blanqueo de hidrocarburos entre Rusia, Marruecos y España. De las 14 escalas registradas en el puerto de La Luz, en nueve los buques cisterna Paxoi, Kefalonia y Naxos II (gasolineras flotantes similares de unos 100 metros de eslora) hicieron el viaje de ida y vuelta a Tánger, a 1.700 kilómetros al norte de las Islas, dentro del entramado para el tráfico del petróleo refinado en Rusia.

Estas embarcaciones y el petrolero de medio alcance Jessie Glory descargaron 78.693 toneladas de gasoil y fuel en La Luz, en operaciones destinadas principalmente al abastecimiento a otro barcos. Todas navegan bajo banderas de conveniencia como Chipre, Liberia, Islas Marshall o Gibraltar.

Algunas gasolineras flotantes alteran el sistema de identificación automática que deben llevar de forma obligatoria

La pregunta que elevará la diputada nacional de CC sobre esta mafia del diésel al Gobierno central será la segunda relacionada con el crudo ruso. El 21 de enero, Valido pidió información al Gobierno de España «acerca del tránsito o permanencia de buques pertenecientes a la denominada flota fantasma rusa en aguas cercanas a Canarias» y «qué medidas ha adoptado o prevé adoptar para garantizar la seguridad marítima, el cumplimiento de las sanciones internacionales y la protección del medio marino».

En diciembre trascendió que un petrolero ruso, el Agate, estuvo varios días en alta mar al sur de Tenerife en aguas internacionales pero de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de España, que abarca el sur y oeste de las Islas. Este buque venía del Caribe huyendo del cerco de los barcos de Estados Unidos y cuenta con varias sanciones internacionales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió que mantiene vigilados por satélite a estos buques.